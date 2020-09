Tras la burla por los temblores de Nacha, Yanina Latorre salió a defender a su hija: "Dejen de hablar al pedo”

Días atrás, Lola Latorre protagonizó su primer escándalo al burlarse de los constantes temblores involuntarios que sufre Nacha Guevara durante el Cantando 2020 y suelen ser -de manera insólita- motivo de risa, sobre todo en las redes sociales.

“Estoy retranquila, pero Lucas (Spadafora), mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”, lanzó, como una broma, en diálogo con La Previa del Cantando.

Anoche, la histórica actriz se refirió a los dichos de la hija de Yanina y Diego Latorre: “¿Lola, me escuchás? ¿Sí? Cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación. Me hubiera gustado tenerla hoy, pero no importa, cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación”.

Pero cuando todo eran críticas para la participante del certamen de LaFlia, apareció la panelista de LAM para defender a su hija y aclarar que Lola ya se había encargado de pedirle disculpas a la jurado del Cantando, pero que lo había hecho en el ámbito privado.

Molesta por las críticas que recibió su hija de parte de una usuaria, quien había pedido que Lola se disculpara con Nacha y respetara a sus mayores, Yanina disparó: “¡Ya lo hizo por privado el mismo día! ¿Por qué hablan sin saber? ¿Nunca te equivocaste? Nunca dijiste una mala frase”

Y continuó: "Mi hija no insultó a nadie! Se equivocó y pidió disculpas en privado y lo va a hacer en público. Dejen de hablar al pedo”. Quien también se refirió al tema en sus redes sociales fue la propia Nacha Guevara: la artista le agradeció a sus seguidores "los mensajes con tanto cariño” que recibió.

Al mismo tiempo, la jurado del Cantando decidió responderle directamente a Lola a través de la plataforma donde la hija de Yanina se siente más cómoda: Instagram. Ahí, la cantante avaló un comentario donde trataban a la joven "desubicada" por sus dichos.

Una seguidora de Nacha se solidarizó con ella y le escribió: "Paso para solidarizarme con vos sobre su tema de salud, fue muy desubicada de reírse porque temblás. No se debería naturalizar el reírse del otro sin mirarse a uno". La jurado, ni lenta ni perezosa, le dio un "like" al comentario.