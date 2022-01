Tras la denuncia de Cinthia por hostigamiento, Defederico no podrá ni mencionarla

Hace una semana, Cinthia Fernández y Matías Defederico vivieron otro escándalo. Todo comenzó cuando el ex futbolista decidió romper el silencio y realizó varias historias de Instagram donde subió partes de chats con insultos de parte de Cinthia hacia él y varias fotos como pruebas. "Te voy a contestar una por una porque no me voy a callar más y te voy a sacar la careta porque sos una basura de persona", aseguró.

Y agregó sobre el comportamiento de Cinthia cuando estaba embarazada: "Sí estuve en el nacimiento de Fran. ¿Te acordás que ese día cagaste a trompadas a tu mamá y rompiste bolsa? Mi papá tuvo que venir a cuidar a las gemelas y yo llevar a tu mamá con las valijas porque la echaste a la calle”.

Enseguida finalizó con un chat en el que se puede escuchar fuertes insultos de parte de su ex mujer para con él, en medio de una situación de enojo por algo que había pasado con sus hijas. "Sos un villero, hijo de mil puta, les llega a pasar algo y te juro por Dios que te clavo un cuchillo", decía el audio.



Tras esa publicaciones, Fernández lo denunció por “hostigamiento ante la justicia” y le impidió ver a sus hijas. A través de un video que publicó en Instagram, el futbolista contó que su ex pareja le impidió pasar al country donde vive para retirar a sus hijas: "Para que vean, acá estoy en la puerta del country de ella. No me dejaron ingresar en mi día con mis hijas. Otra prueba más, para vos", contó.



Y enseguida, agregó que ese comportamiento por parte de la panelista de Nosotros a la Mañana suele repetirse desde que se separaron: "Hoy como tantas otras veces, vuelvo a pasar los días sin ver a mis hijas. Así aguante cumpleaños fiestas, actos del colegio, y miles de cosas más".

A eso le sumó: "No voy a hacer más silencio por respetar a la mamá de mis hijas como lo hice tantos años, porque pensé que siendo indiferente iba a pasar. Le erré. Perdí muchísimo tiempo de mi vida y peor aún dejándome, juzgar por gente que me trataba como a la peor mier... del mundo por el hecho de ella hablar todo lo días mal de mí. No me callo más y voy a luchar como lo hice hasta hoy por mis hijas", continuó.

Para finalizar, Matías agregó: "Y que quede claro una cosa, salgo a mostrar la verdad y defenderme de los acosos televisivos que tuve durante estos cuatro años, sin atacar ni agredir a nadie, solo defender mi verdad y mi vida".

Ella le respondió: “Hasta ayer que empezara sistemáticamente con la violencia había acordado pasarlas a buscar, a todo esto seguía con mi abogado con el tema de la incomunicación que sufrí el 31. Lo denuncié y están hablando los abogados para ver qué garantías se pueden escribir para que yo pueda comunicarme con mis hijas porque lo que va a hacer es llevárselas, no dejarme hablar, no saber cómo están, como hace habitualmente”.



Tras ese encontronazo, la paz volvió a sus vidas. Pero gracias a la Justicia. Hace pocas horas, tras reencontrarse con Charis, Bella y Francesca. Para celebrarlo, compartió un video en el que se ve a las tres nenas jugando en el jardín de su casa.

En tanto, la Justicia determinó que Defederico podrá ver a sus hijas sin ningún problemas. Pero por una orden judicial no podrá acercase a menos de 300 metros de Cinthia Fernández. Tampoco podrá contactarse con ella por ninguna vía, ni mencionarla en ningún lado. El abogado de la bailarina, Roberto Castillo afirmó: “La medida es por las publicaciones que hizo el lunes pasado. Él no se refería al vínculo con sus hijas sino que le dijo a Cinthia mitómana, golpeadora, publicó fotos de ella recién después de parir”.



Luego de las pericias a las que se tuvo que someter Cinthia para determinar que se vio afectada por los dichos de su ex, la jueza Rocío Mercedes Lópes Di Muro, a cargo de Juzgado en lo Penal y Contravencional de Faltas N.º 4, resolvió además de la prohibición de acercamiento, que Defederico solo tendrá contacto con Joanna Romano, la madre de Cinthia, o con Carmen Morales, la niñera.

En la resolución de la jueza se explicó: “Tengo en cuenta el relato de la víctima al formular la denuncia en cuestión, el cual resulta creíble, verosímil y conteste con lo narrado luego ante personal de la OFAVyT, donde describió las situaciones que viene padeciendo con su ex pareja”.

En tanto, continuó sobre el estado de la bailarina: “Cuando fue entrevistada por las profesionales de la oficina mencionada, al ser preguntada sobre el actual comportamiento del nombrado, refirió en un estado de angustia y llanto: ‘no doy más, no doy más’, ratificando los hechos denunciados y relatando varios episodios de violencia que tuvieron lugar durante la convivencia con De Federico entre los años 2012 y 2018″.

Por otra parte, siguió: “De dicho informe se desprende que (…) se trata de un caso de violencia de género contra una mujer con expresión de violencia verbal/psicológica, simbólica, con manifestación en las redes sociales en detrimento de la imagen pública de la denunciante (…)”, dice y agrega: “En definitiva, la verosimilitud de los dichos de la denunciante y la sospecha fundada de que resultaría víctima de actos de hostigamiento por parte de su ex pareja, Matias De Federico, es lo que da sustento a las medidas de protección peticionadas”.

En tanto, ordenó las siguientes “medidas preventivas” para el ex futbolista: “Ordenar a Matías De Federico la prohibición de acercamiento a un radio no menor a los 300 metros de la persona de Cinthia Fernández”; “Ordenar a él la prohibición de tomar contacto por cualquier medio con ella”, “Ordenar (también a él) el cese de los actos de perturbación e intimidación que realice hacia ella, específicamente: prohibición de difundir, divulgar, exhibir, o de cualquier forma publicar por sí o por interpósita persona el contenido de mensajes, referencias de los mismos, conversaciones privadas, audios, fotografías, imágenes aún distorsionadas, videos, videos clandestinamente obtenidos, textos (cualquiera sea la plataforma de la que pudiere venir; Instagram, Whatsapp, Twitter, etc.), así como cualquier noticia, dato o circunstancia relacionada con la vida familiar y privada de la nombrada”.