Tras la denuncia por homicidio culposo, filtran fotos de la ronda de reconocimiento de Samanta de Bake Off

El nombre de Samanta Casais, la participante más polémica de Bake Off, recorre incesantemente las redes sociales desde hace varios días debido a varias acusaciones y denuncias en su contra.

La joven de 29 años mintió en su CV al omitir que tenía una serie de cursos de pastelería profesional en su haber: de hecho, cursó y se recibió de chef hace varios años en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG).

Al mismo tiempo, el usuario Abel Cancela utilizó las redes sociales para denunciar por estafa a la participante de Bake Off. “Me vendió un fondo de comercio que ya lo había vendido a otra persona con una semana de diferencia, así que no es raro que haga esto, estudio en el IAG, con Gross, hace tortas de forma particular (carisimas) fue gerenta en café San Juan, etc”, señaló en su cuenta de Twitter, mensaje que luego eliminó.

Y sumado a esto, Lorena Olguín dio a conocer que Samanta fue denunciada por homicidio culposo por un hecho que ocurrió en noviembre de 2017. Según la mujer –que hizo pública la causa que comenzó en aquel entonces– la pastelera atropelló a su padre, Alfredo Olguín, de 74 años, en Liniers.

"Esa hipócrita y mentirosa se presentó en tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papá", contó.

Samanta tiene aún abierta una causa por homicidio culposo a raíz de un siniestro ocurrido el 6 de noviembre de 2017 en la autopista 25 de mayo, a 500 metros del Estadio José Amalfitani (la cancha de Vélez). Alfredo Olguín, de 74 años, iba en su moto cuando –según los testigos- Samanta se lo llevó puesto desde la banquina. "Tengo todas las pruebas de la causa, fotos y grabaciones de la autopista”, contó la hija de la víctima.

Pero no conforme con su descargo, este martes dio a conocer una serie de imágenes de la rueda de reconocimiento a la que fue sometida la participante de Bake Off a raíz de la investigación del caso y la posterior imputación.

"Ella debería estar presa, no me interesa el resarcimiento económico. Quiero que cumpla, necesito justicia. Ni el auto estaba a nombre de ella o de su novio", remarcó la dolida mujer.

En las imágenes que dio a conocer Lorena, las cuales están sumadas en la causa, se puede ver cómo quedó la moto de la víctima. También se puede ver el casco que llevaba Alfredo, casi debajo de una de las ruedas traseras del vehículo que en ese momento era manejado por Samanta. "No tenía las luces de las balizas encendidas y estaba estacionada de manera imprudente", agregó.

En diálogo con América TV, Lorena explicó que Samanta nunca cumplió con lo ordenado por el juez, por lo que la causa sigue abierta y busca justicia. “En su momento, ella dijo que no había tenido culpa, que mi papá fue el que se la llevó puesta. Pero en las grabaciones se ve como ella amaga a salir de la banquina con el auto, justo cuando venía mi papá, y se lo comió”, explicó.

Y agregó: “Ella se cruzó del cuarto carril a la banquina porque reventó cubierta. Mi papá tenía 74 años e iba a bordo de una moto chica, siempre iba por la banquina él. Esto no es algo que me llene de orgullo, no quería sacar esto a la luz, pero esta persona actuó muy mal con mi familia. Llegamos a una mediación, fue con su abogado ´supertrucho´ y mintieron”.

La cusa por homicidio culposo quedó en manos del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 y tras una mediación que mantuvo la imputada con la familia de la víctima, se determinó que debía cumplir con un resarcimiento económico y tareas comunitarias.