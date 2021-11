Tras la denuncia por violación de Mavys Álvarez, Gianinna le dedicó un emotivo texto a Maradona

En muchas parte de Argentina, los homenajes para Diego Armando Maradona se preparan a toda prisa. El 25 de noviembre se cumplirá el primer aniversario de su fallecimiento y sus fanáticos quiere rendirle un enorme tributo. Mientras que las hermanas del futbolista viajarán a Dubai junto a Matías Morla para asistir a un partido homenaje, sus hijas Dalma y Gianinna advirtieron que no se harán presente en ningún evento.

Mientras tanto, otro frente mediático y judicial ataca de lleno a la memoria del ex director técnico de la Selección Argentina. Después de haber declarado ante la Justicia contra Guillermo Cóppola, Gabriel Buono, Mariano Israelit, Omar Suárez y Carlos Ferro Viera, entre otros, a raíz de una denuncia realizada por Fernando Miguez de la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático, ante la PROTEX (el ala de la Procuración que investiga delitos de trata), la cubana Mavys Álvarez denunció que Maradona la había violado.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó. Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió", confesó Mavys, que vivió con Maradona durante dos años y medio.



En medio de esas duras declaraciones contra su padre, Gianinna utilizó sus redes sociales para dedicarle una emotiva carta a su padre. A ese texto le agregó una foto en la que se la ve a ella de pequeña en los brazos del 10. “Desespero, la vulnerabilidad se apodera de mí, sentirme rota, estoy de atar, las fuerzas que “TENGO” que tener me dejan sin poder respirar. Necesito que se haga justicia tu partida repentina. No pueden seguir como si nada. Es todo demasiado”, reza el primer párrafo del texto.

Y sigue: “Ya no puedo más, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá. Miro a Benja-su hijo-, me duele el doble. Vivir sin vos cada día cuesta más, desde que partiste hablan de vos hasta los animales. Te debo vivir en paz, ser feliz, y hacerlo feliz a tu Rey. Lo sé. Perdón x las situaciones que tuviste que ver”.

Enseguida, la hija del campeón del mundo y de Claudia Villafañe agregó: “Te pienso, te siento, te sueño, te veo y me encuentro. Sigo aprendiendo, no soy un ejemplo, hago lo que puedo y cada día puedo menos, o más. Ni siquiera sé eso. El tiempo terminó dándome la razón, pero de nada vale si vos ya no estás”.

Y continuó: “Hubiese preferido no tenerla. Me consuela saber que siempre te dije TODO. Todo y más. Abrazo tus enojos y me abrazo los míos. Sin entender, solo aceptando que vos también hiciste lo que pudiste con lo que hicieron de vos. En un mundo repleto de hipócritas, los reales, diferentes, los que viven sin pedir explicaciones, los que hacen lo que sienten, los que hacen lo que dicen, son los locos, son los hijos de puta”.

Para finalizar, Gianinna escribió: “No me voy a rendir, la 10 en la espalda nunca la llevé pero tu apellido y tu legado de seguir pese a todo y todos va a seguir viviendo en mí. Más quieren verme caer, más me voy a levantar, en definitiva caerse también es volar un instante. Te amo y te voy a extrañar hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias por seguir sosteniendo desde allá. Gracias por ellas y GRACIAS por la familia de tus fanáticos que me hacen sentirte un poquito más cerca. Tu legado x el mundo, tu legado como bandera. ¡TE AMO ARMANDO DE MI ALMA!”.