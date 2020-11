Tras la disputa con Dalma, Jana apuntó contra Rocío Oliva: "Con ella se tomaba 40 cervezas por día"

A raíz de la internación y la posterior operación de Diego Armando Maradona por un hematoma subdural, la interna en el clan que encabeza el ídolo estalló por los cielos. El miércoles en Intrusos dieron a conocer detalles del cruce que mantuvieron Jana y Dalma Maradona en la sala de espera, segundos después de que el médico entrara a contarles que la intervención había sido un completo éxito.

Según habían detallado en el ciclo de América, una vez que la salud de su papá no corría peligro, Dalma reclamó:" A partir de ahora quiero saber quién controló esto, quién le daba los medicamentos a mi viejo, de qué manera y quién estuvo al lado de él".

En ese sentido, detallaron que el detonante fue un abrazo que Jana intentó darle para celebrar que la operación había salido bien, "Jana la intenta abrazar y la frase de Dalma, que escucharon testigos, fue: '¡A mí no me tocás!'", había contado Rodrigo Lussich.

Esta situación, sin embargo, generó un intenso idea y vuelta entre las hermanas, con reclamos y chicanas por igual. "Si vos querés todo eso, tenés que estar más con papá. Yo estoy con él y hacemos todo lo que podemos", fue la respuesta de Jana.

A lo que Dalma retrucó: "Yo tengo una hija, no puedo estar todo el tiempo con él. Para eso tiene tanta gente alrededor". Lejos de quedarse callada, Y Jana sentenció: "Entendemos lo de tu hija, tenés razón, pero podés tener más contacto, telefónico, en vez de putear tanto".

Lo cierto es que en medio de es feroz intercambio de palabras, donde no hubo gritos, sino fuertes reclamos en medio de la delicada salud de Maradona, Jana decidió redoblar la apuesta y apuntó todos sus cañones contra Rocío Oliva, ex pareja de su papá. "Ustedes lo ven mal, pero yo lo vi peor, porque de tomarse 40 cervezas por día con Rocío Oliva, hoy no toma más de cuatro’”, le dijo la joven a Dalma.

Tras la operación a Diego, Jana ignoró las versiones sobre el enfrentamiento que mantuvo con Dalma y agradeció las muestras de cariño y de aliento que recibió para Diego: “Gracias infinitas por tanto amor, por cada mensaje, por todas las personas que están para mi papá y para mí, por las que no me conocen e igualmente nos mandan toda esa buena energía que tanto necesitábamos, ojalá que la vida les multiplique todo lo bueno”.

Cabe recordar que a pesar de que todo estaba listo para la intervención del ex futbolista, sus hijas Gianinna, Jana y Dalma Maradona se opusieron desde un principio y realizaron una presentación judicial para reclamar la tutela de su padre y evitar la cirugía. Algo que finalmente no lograron.