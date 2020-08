Tras la "gran Icardi" por salir con el ex de Nati Jota, Ivana Nadal fue por más y subió una foto con su novio

El domingo a la noche las redes sociales se revolucionaron cuando Ivana Nadal compartió en su cuenta de Instagram una foto muy cariñosa junto al ex novio de Nati Jota, ya que muchos pensaban que la periodista y la morocha eran amigas desde hace tiempo.

Aunque la modelo salió a negar ese vínculo luego de las críticas, esta tarde fue por más, y se animó a compartir otra imagen junto a su nueva pareja, aunque esta vez ya con el título de novios confirmado.

Ivana Nadal negó haberle robado el ex novio a su amiga.

El escándalo empezó el domingo a la noche, cuando Nadal compartió en su cuenta de Instagram una imagen abrazada a Bruno Siri, ex novio de Nati Jota. A pesar de que la ex pareja había terminado ya hace varios meses, los seguidores de la periodista aseguraban que Ivana la había traicionado porque eran amigas.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Ante los comentarios negativos, y las fuertes acusaciones, esta mañana la modelo decidió poner un poco de paños fríos a la situación, y a través de sus historias, aclaró algunas cuestiones.

“Lo único que están generando con toda la agresión que me están dando a mí es sentirse mal ustedes. Yo estoy segura de lo que hago y cómo lo hago y cómo me manejo en la vida, porque de verdad lo hago desde el amor. Y obvio que cuando las noticias llegan como chisme, que es a lo que estamos acostumbrados, la información llega distorsionada”, dijo al principio de su descargo.

Luego de eso, dijo que nunca fue amiga de Jota, sino que ambas trabajaron en un mismo canal, pero que ni siquiera participaron del mismo programa. "Nos habremos visto contadas veces en la vida. La foto que usan para decir que somos amigas la sacó mi productora de mi programa, Juegan Ellas, cuando le hice una entrevista. Nati sabía todo, ya lo habíamos hablado", agregó.

Además, comentó que ella debió darle también explicaciones a su ex pareja, y que con él y con Jota está todo más que bien, porque las cosas se hicieron con respeto y amor.

"Hay un tema que es la apropiación de la gente: yo no soy la dueña de Bruno ni él es mi dueño, y nunca tuvimos un dueño. Lo importante en el amor es la libertad, saber que somos todos seres únicos, individuales y libres. No libres de estar encerrados en un cuarto, sino libres mental y espiritualmente. Podemos amar y tomar decisiones siempre que nos seamos fieles a nosotros mismos, sin lastimar al resto, porque siempre que seamos fieles a lo que sentimos no existe tal intención de lastimar a nadie”, cerró.

A pesar de que Jota fue consultada por el tema, y de hecho aseguró que de vez en cuando se mandaba mensajes con su ex, la rubia dijo que prefería no ahondar en la cuestión, y que su relación estaba terminada hace ya nueve meses.

Con esta respuesta, Nadal se animó a ir por más, y con ganas de demostrar que no le importan nada las críticas, publicó otra imagen con su novio, aunque esta vez ambos posaron abrazados mientras miraban a cámara.