Tras la infidelidad de su pareja, Pepe Cibrián dijo: “Quebró mi confianza ¡No voy a usar más Tinder!”

Después de un golpe al corazón, Pepe Cibrián decidió hablar sobre la infidelidad de su pareja a solo un mes de su boda. Es que Nahuel Lodi, un hombre de 32 años, al que conoció hace tres meses por Tinder, aparece en un video que se viralizó mientras besa a otro hombre en un boliche.



En las imágenes, al joven se lo reconoce por un anillo y una vestimenta que le regaló Cibrián. “A nuestra producción le consta que Pepe se quiere separar. Lo que dice es que vienen pasando determinadas cuestiones que lo tienen casado. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Ahora, él está en Córdoba y cuando llegue a Buenos Aires va a separarse de Nahuel”, contó Gonzalo Vázquez.

Y contó que la grabación del beso fue tomada por una persona que estuvo en el boliche: “Diego, que fue quien lo vio, nos informa que esto habría ocurrido hace un mes, en Vorterix”. Según las fuentes periodísticas, las imágenes el domingo 19 de junio. Quien grabó las imágenes y las filtró a la prensa, contó: “Yo salí con mis amigos. En un momento, uno de mis amigos me dice ‘ese es el futuro marido de Pepe Cibrián’. Estuvo en esa situación que se ve en los videos y las fotos”.

Después de semejante noticia, Pepe decidió hablar: “Al enterarme yo estaba en un spa, entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera de mi casa, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso”.

Luego, durante un móvil con Canal 9, Cibrián dijo al ser consultado sobre si tenían una “pareja abierta”, es decir, si cada uno podía mantener relaciones con otras personas más allá de su unión: “No, nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, por eso me quedé muy sorprendido”. Y completó sobre la infidelidad de Nahuel: “No, ya sabrá él por qué lo ha hecho”.

Por otra parte, Pepe dijo: “Nahuel no es mala persona, en absoluto. No es mala persona, es tonto. Son cosas tontas que sí pasan… Me mandó un mensaje de texto muy gentil, pero no basta. No hay nada que perdonar, pero lo más difícil es olvidar”.

Y siguió: “Cada acción que uno realiza se arriesga al conocimiento público y eso es lo que hay que cuidar. No hay nada que perdonar. Uno puede perdonar pero lo más difícil es olvidar. Esa imagen es muy difícil sacármela de la cabeza”.

Por último, Cibrián afirmó: “Lo que hizo fue un acto inconsciente, egoísta e infantil y cruel. No sé si aun estoy anestesiado por la noticia y ya caeré porque hay una etapa al principio de negación. Nahuel quebró totalmente mi confianza, pero los seres humanos tenemos el don del perdón. Hoy no lo siento porque a mí me hizo daño anímicamente. Lo que sí sé es que no voy a usar más Tinder”.

Esa última referencia sobre la app de citas tiene que ver con el origen de la relación con Nahuel, que había contado durante la fiesta de casamiento con el productor teatral: "Nos conocimos por Tinder y fue muy loco porque desde el primer día que nos contactamos hablamos por videollamada. Fue una semana continua que tuvimos muchas charlas profundas, de varias horas, en donde nos contamos cosas nuestras vidas".

El ahora ex marido de Pepe es papá de dos nenes y renunció a su trabajo como playero en una estación de servicio tras ponerse de novio con Pepe. Por ese vínculo, Georgina Barbarossa y Cibrián rompieron su amistad luego de que la conductora criticara en público a Nahuel.