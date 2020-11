Tras la operación, siguen los dardos cruzados en el "entorno Maradona": Dalma cruzó a Morla y al médico del Diez

Luego de haber sido operado con éxito de un hematoma subdural ayer por la noche, siguieron las polémicas alrededor del técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el ex capitán de la selección Argentina Diego Maradona, con las declaraciones de su hija Dalma que cargó contra quienes sostuvieron que habían pedido, junto a sus hermanos, la tutela de su padre.

“Acabo de salir de la clínica y solo quiero agradecerles a todos las muestras de amor constantes para mi papá, para mi hermana y para mí. Gracias a todos los que rezaron por él”, tuiteó la mayor del clan Maradona una vez que abandonó la Clínica Olivos donde fue operado su padre.

“Y ahora que volví al mundo leo cada estupidez, pero bueno son las consecuencias de no hablar...Qué miserable tenés que ser para inventar alianzas y pedidos de tutela... Es mucho pedir que no hablen en nombre de mi hermana y mío, ¿Cuándo nosotras jamás dijimos que íbamos a hacer?”, agregó.

El enojo del clan Maradona con el séquito de Diego viene desde hace tiempo y se vio potenciado después del viernes cuando las imágenes de el en la cancha de Gimnasia en la apertura de la Superliga (en donde el Lobo derrotó 3-0 a Talleres de Córdoba) terminaron por detonar todo puente posible.

Fuera de cámara acusaron al abogado de Maradona, Matías Morla, de no cuidarlo y buscar beneficiarse con él. Justamente el letrado fue quien, después del médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, que comandó la operación de anoche, realizó una conferencia de prensa en la puerta del nosocomio.

“Gracias a todas las personas que se comunicaron por la salud de Diego, desde el Presidente de la Nación, el presidente Maduro, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof y todas las autoridades de la Nación. Así también Evo Morales y todos los mandatarios de Latinoamérica que están preocupados por la salud”, contó Morla.

Inmediatamente negó las versiones que sostenían que podía llegar a viajar nuevamente a Cuba para empezar un nuevo tratamiento médico. “Diego Ama a Cuba, ayer hablé con el hijo de Fidel Castro. Tanto Venezuela como Cuba son países amigos para que Diego esté, pero Diego está con la cabeza en Gimnasia. Diego va a seguir siendo técnico de Gimnasia porque la parte cognitiva no se vio nunca afectada”, remarcó el letrado.

Al ser consultado sobre los motivos detrás de toda la internación explicó que desde hacía tiempo Maradona se encontraba inmerso en un cuadro depresivo muy fuerte, lo que generó mucha preocupación en todo el entorno que lo rodea al 10. “Tenía una conducta rara porque estaba muy depresivo. Tenía comentarios referentes a parientes que habían fallecido, que los extrañaba. Él siempre, en todos los cumpleaños, sufre una especie de nostalgia. Extraña mucho a su madre, muchísimo a su madre”, sostuvo.

Sin gambetear la pregunta, también le tiró un dardo a quienes lo acusan, entre ellos la propia familia del técnico, de buscar usufructuar con Maradona. “Diego no es un autito que yo lo pongo para allá y va para allá. ¡Es Maradona! ¿Qué le vas a decir? ¿Qué no vaya a la cancha? Va igual. Diego quería ir a la cancha como sea, quería quedarse en el partido. Luque le dijo que no, pero a Diego con el fútbol le decís y se saca ahora la venda de la cabeza y va a la cancha”, agregó.

Según pudo reconstruir BigBang, Diego hacía más de una semana que estaba bajo observación en el Sanatorio Ipensa en la ciudad capital de La Plata. Todo bajo un fuerte hermetismo, se llegó a improvisar un operativo para que fuera a la cancha del Lobo para el debut que además concedió con su cumpleaños 60. El motivo de su internación habría estado relacionado a un problema con el alcohol que mantiene desde hace varios años y que se complicó con la cuarentena.

En cuanto a la cirugía que le practicaron ayer, Luque sostuvo: “Los pasos a seguir son la observación, tiene un drenajecito que se lo vamos a retirar mañana. ¿Cuándo recibirá el alta? Vamos a ver la evolución, dependerá de eso. El comienzo de esto fue muy bueno, el despertar es un paso grande, porque no deja de ser una neurocirugía. Está en terapia”.

La idea del médico es que Maradona se quede entre tres y cuatro días más.