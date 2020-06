Tras la polémica al aire con Alberto, las otras "metidas de pata" de Cristina Pérez

Después de haberse reunido con Axel Kicillof y Diego Santilli, Alberto Fernández recibió al móvil de Telefe Noticias en la quinta de Olivos y desde allí, protagonizó un intenso cruce con la periodista Cristina Pérez, a quien el presidente le pidió que fuera a leer la Constitución Nacional y la Ley de expropiaciones, luego de que ella le preguntara por la intervención de la empresa Vicentin.

Más allá de este fuerte intercambio, en el que Pérez le dijo al primer mandatario que ella tenía derecho a expresarse como quería y él la corrigió respecto a la pregunta que hizo, esta no es la primera "metida de pata" que la conductora ha cometido al frente del Noticiero.

Durante la cuarentena Cristina Pérez ha tenido varios enfrentamientos.

La defensa a los padres que escondieron a sus hijos en el baúl

De hecho, hace muy pocos días defendió a unos padres que escondieron en el baúl del auto a sus dos hijos para asistir a un cumpleaños familiar. "Hace un ratito, veíamos a una pareja, un matrimonio, que los detienen, que les abrieron una causa porque llevaban a los chicos en el baúl. A uno le parece una locura, pero ¿qué delito estaban cometiendo con querer ir a ver al abuelo en el cumpleaños?", preguntó.

El furcio hot

Otro de los furcios que la conductora cometió, se dio también durante la cuarentena, cuando se puso a hablar de la situación que atraviesan los comerciantes.

"Jorge, que es gerente de uno de los rubros más golpeados y que la tiene más larga...", dijo, e hizo un breve silencio para poder retomar el hilo de su frase. "Para, para recuperarse y volver al trabajo, un restaurante", terminó como toda una profesional, aunque el momento rápidamente llegó a las redes y se volvió tendencia.

El fuerte cruce con Berni

De igual manera, durante los últimos días de mayo Pérez mantuvo un cruce con el ministro de Seguridad Sergio Berni, luego de que se conocieran los primeros casos de coronavirus en Villa Azul.

En medio de la cobertura periodística sobre las nuevas medidas tomadas en ese barrio, la conductora argumentó: "Es tan estigmatizante, porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mientras buscan liberar a los presos, los ponen presos a estos vecinos".

Sin embargo, estas palabras no fueron bien tomadas por el ministro, quien le aclaró que prefería no ir por ahí, porque era un camino equivocado. "Lo que estamos haciendo acá es protegiendo a la gente, no la estamos flagelando. La verdad es que necesitamos que nos ayuden porque no es una tarea fácil. Usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros estamos acá con frío, con barbijo, mameluco, visores y con el virus circulando por todos lados. Y tenemos familias como todos. Hay que tener respeto no solo por quien le habla, sino por todos aquellos que están trabajando", agregó Berni,

El enfrentamiento con Cahn

Antes de esto, la periodista también tuvo un extraño intercambio de palabras con el infectólogo Pedro Cahn, quien forma parte del comité de expertos que asesoran al presidente.

"La verdad que tener el récord de semanas de cuarentena no es ni bueno ni malo en la medida de que lo podamos medir con el principal objetivo que es reducir el número de muertes", dijo el especialista, y fue entonces que Pérez lo interrumpió con una frase luego también llegó a las redes: "Hay comerciantes quebrando, hay gente que no tiene ingresos. Algunos no van a morir de coronavirus, pero se van a morir de otra cosa ".