Tras la separación, Shakira y Piqué deberán repartir su fortuna: cómo será el millonario acuerdo

El amor cuesta caro y no solo es una cuestión monetaria. Por algo las separaciones y las mudanzas son las situaciones que más estrés generan en la gente. Y aunque Shakira y Piqué no tendrán nunca que afrontar problemas de dinero, la negociación entre los abogados de la pareja no será nada fácil.

Si bien el catalán y la colombiana tomaron la precaución de nunca pasar por el altar, los 12 años que compartieron como pareja y sus dos hijos en común, Sasha (7) y Milán (9), los obliga a resolver la cuestión monetaria con abogados de por medio.

No es para menos. Sobre todo si tenemos en cuenta que tanto Shakira como Gerard Piqué llevan facturados más de 400 millones de dólares en su haber.

Millones de motivos en juego

Según el medio inglés Celebrity Net Worth, un sitio web que estima la fortuna de las celebridades, la creadora del tema Pies Descalzos lleva acumulado en su carrera un total 300 millones de dólares.

Por su parte, con un salario de 10 millones de dólares al año, el defensor del Barcelona ha recaudado en su carrera aproximadamente 80 millones de dólares. Al no haberse casado nunca, este patrimonio no será alterado ni dividido, al igual que las propiedades que ambos poseían antes de comenzar su relación. A saber: una mansión tasada en 13 millones de euros que posee Shakira en Miami, y una casa de tres pisos en el centro de Barcelona cotizada en 4,5 millones de euros.

Ahora bien, lo que sí tendrán que repartir son los inmuebles que adquirieron juntos: una casa situada en Esplugues de Llobregat, comprada en el 2012 y valorada en 4,5 millones de euros; y otra ubicada en el barrio del Camp Nou que compraron en el 2015 por 5 millones de euros.

Pero lo más importante que tendrán que negociar no tiene que ver con la plata, sino con la custodia de sus dos hijos. Para estos casos, no hay dinero que valga.