Tras la viralización del video íntimo, Holder demandará a Ángel de Brito : "Están facturando con mi imagen"

Desde el miércoles por la tarde que Tomás Holder se convirtió en tendencia y no quizás por lo que a él más le hubiese gustado. Sin hablar de Gran Hermano, ni de su próxima participación confirmada en el Bailando 2023 ni mucho menos de sus proyectos personales, el ex Hermanito fue tema de conversación por un video íntimo que se filtró.

El video en cuestión dura cerca de un minuto y se trata de él teniendo relaciones sexuales en una cama con una influencer llamada Agustina Fontana, de apodo “La Tana”, que se encarga de vender contenido erótico. En el mismo, se les ve las caras a los dos, primero filma ella, después él y todo en modo selfie con lujo y detalles.

Todavía no se sabe cómo ni quién ni por qué se filtró pero lo que sí se sabe es que ya rondó no sólo por todas las redes sociales, sino también por los medios de comunicación y esa fue la mayor molestia de Holder, que lo demostró a través de historias en su cuenta personal de Instagram, en el cual mostró su descontento con la situación.

Al principio, el influencer realizó un video donde pedía perdón principalmente a sus seguidores que son menores de edad, porque no quiere dar esa imagen, y también aclaró que, si no fuera por eso, el video no le molesta aunque sí le genera un poco de intriga saber cómo se filtró algo así. No obstante, en las últimas horas, se grabó diciendo que están “facturando” con una imagen suya y eso sí ya pasó un límite.

“Yo hasta ahora no iba a salir hablar del tema y no iba a decir más nada porque bueno, ya está, se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales, qué va hacer, se filtró. Es más, pedí perdón yo por algo que no tengo que pedir perdón porque se filtró un video que yo no quería que se filtre”, comenzó diciendo.

“Ahora me entero que están facturando fortuna de plata con la imagen mía, me enteré también que LAM muestra una foto mía teniendo sexo sin mi consentimiento, la mina esta me dice que no quiere fama y va LAM, o sea, no seas hipócrita, si no querés fama no vas a LAM… Me parece nefasto”, advirtió acerca del accionar de la chica del video quien ahora pasea por los canales contando cómo fue que crearon esa pieza audiovisual.

“Me parece una locura enorme, más grande que una casa todo lo que están haciendo con mi imagen, pero bueno, yo más que nada porque no tengo ganas que todo el mundo vea y se sienta incómodo con un video mío filtrado, porque no es que yo lo subí y dije ‘che, viva la pepa, lo voy a subir’. Pero bueno, gente de mierda hay en todos lados. Mi vida por suerte pasa más allá de un video…”, sentenció.

Además, mientras hablaba con la cámara en modo selfie, escribió “Se tendrá que pasar a lo judicial”, dando a entender que demandará al programa que conduce Ángel De Brito por mostrar fotos íntimas de él, sin ropa, sin su consentimiento.

Y cuanto se creía que nada más podía suceder, la vergüenza superó todos los límites: se cruzaron mediante un programa y hasta hablaron del suceso, nada más ni nada menos que la mamá de Holder, Gisela Gordillo, y la “Tana”.

Mientras la influencer dialogaba con el programa “Mañanísima” de Carmen Barbieri, a la vez llamaron a la mamá de Holder para saber qué opinaba de este momento que está viviendo su hijo.

"Cuando lo vi me pareció súper natural, dos chicos jóvenes teniendo sexo. Es natural entre cuatro paredes, no me va a sorprender. Si las dos personas se filman las dos tienen que estar de acuerdo en mostrarlo pero bueno, pasó", aseguró.

"Me preocupé porque mi hija más chiquita, que tiene 10 años, me llamó y me dijo '¡no sabés lo que vi!'. Dije 'Dios, lo vio'. Y me dijo algo de un jueguito", comentó preocupada.

Sin ánimos de ofender y sacándole un poco la tensión al momento, Gordillo concluyó: "A mí me parece que a ellos les suma. A él y a la Tana. Ayer me la pasaron, tenía 19.000 seguidores, y hoy no sé cuántos tiene. Entonces, te felicito".

No obstante, Agustina le respondió: “Perdón por conocerte así. Tomás me habló mucho de vos, te tiene en un pedestal. Primero te quiero pedir disculpas si todo esto te afectó. No estaba en mi intención exponerlo de esta manera nunca. Por eso cuando hice la venta del video lo hice de manera cuidada, justamente para él", dando a entender que en su plataforma donde vende contenido, tapó no sólo la cara de Holder sino recortó las partes donde se ven sus tatuajes para que no se lo identifique.

En la misma idea, confesó: “Estábamos de acuerdo. De hecho, Tomás después me escribió y me dijo 'la gente nos ama, hagamos más'. Le encantó".