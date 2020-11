Tras las críticas de su ex, Coti Sorokin redobló la apuesta y se mostró con Cande Tinelli

Sin miedo a enfrentar los rumores que aseguraban una relación amorosa, en las últimas horas Candelaria Tinelli y Coti Sorokin decidieron aclarar las cosas, y con total seguridad, compartieron en las redes sociales una foto en la que se los ve a ambos juntos para confirmar que están en pareja.

A pesar del blanqueo, quien se mostró muy dolida fue la ex mujer del cantante, y aprovechó para decir que Coti le provocaba vergüenza y que la había desilusionado. Más allá de estas críticas públicas, el artista demostró que no le importan demasiado esos comentarios, y redobló la apuesta al publicar en las últimas horas nuevas imágenes en compañía de Candelaria.

Hace varias semanas ya que empezaron a trascender los primeros rumores de que "Lelé" y el cantante estaban en una relación. Sin embargo, las primeras confirmaciones llegaron después de que ambos viajaran juntos a Mendoza, y decidieran compartir en las redes sociales una foto juntos.

Más allá de que Sorokin y su ex, Valeria Larrarte, se separan en buenos términos, las cosas parecen haberse complicado en el último tiempo por un desacuerdo económico, y por la nueva relación del artista.

De hecho, Larrarte dio a entender que su ex la había decepcionado, y hasta dijo que sentía un poco de vergüenza de él. "No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato. Me quedo con el premio mayor que son mis hijos, por quienes me ocupé que todos éstos años llevaran una vida 'normal familiar', y creo haberlo logrado. Mañana es mejor", escribió en su Instagram.

Sin embargo, Coti demostró que toda esta dolorosa situación no le afectó demasiado, y sin dar marcha atrás, compartió nuevas postales de su día a día con la hija de Marcelo Tinelli.

De hecho, eligió subir unas stories de Instagram en las que se puede ver a la gata de Candelaria junto a él, mientras toca la guitarra y canta en compañía de la morocha. Luego, mostró una foto en la que él aparece con un filtro, donde aclaró que quien había capturado la imagen había dijo justamente "Lelé".

Actualmente el artista atraviesa un buen momento profesional, ya que además de estrenar hoy un nuevo tema, está también próximo a sacar un disco de vinilo, para el cual trabajó junto a sus hijos en el diseño de la tapa. "Amo aprender de ellos y enseñarles que no aprendí nada. Amo que estén siempre cerca mío todos los días y en cada nueva canción en cada nuevo proyecto , estén conmigo trabajando y aportando su talento. Los amo y los admiro", escribió.

Por su parte, Cande Tinelli le confesó a Ángel de Brito que la relación amorosa con el cantante comenzó hace muy poco, y que lo acompañó recientemente a Mendoza porque él allá hace vinos. "Yo lo acompañé sabiendo las consecuencias”, aseguró.