Tras las críticas, Wanda Nara reveló que le encargó otra torta a Joaquín, el nene pastelero

Joaquín, el nene de las tortas, cobró fama de inmediato porque su caso conmovió a la opinión pública. Había sufrido un accidente cuando era más chico en el que se quemó el 20% de su cuerpo y su sueño es someterse a una operación para eliminar las cicatrices. Para cumplir con ello, el pequeño se especializó en pastelería y vender tortas con las que junta el dinero que lo ayudará, en parte, a cubrir los gastos de la intervención.

En medio de esa explosión mediática, Joaquín Nahuel un duro episodio de cyberbullying. Todo pasó cuando el niño participó de un programa de C5N. Entonces, Alfredo Casero republicó un tuit de la cuenta del pequeño pastelero y le agregó la frase “Anda a cagar”. A partir de ese momento, el chiquito recibió cientos de miles de mensajes cargados de odio de parte de los trolls macristas que siguen al ex cómico, en el que se burlaban de sus tortas y de sus cicatrices.

En medio de toda esa polémica en redes sociales, fueron muchos los famosos que salieron en defensa del nene. Una de ellas fue Eugenia Suárez. Indignada, la China salió en defensa del nene oriundo de General Rodríguez y escribió: “Que mundo roto. Horrible. Esta gente es del mal. Y no me venga con que el hate y blablabla. Rompen todo”. Y agregó en otra historia: “Les propongo que vayan a su Instagram a darle mucho amor, a hacerle saber lo valioso que es, y a encargarle muchas tortas”.

Al rato, su enemiga número 1 también salió a defender al pequeño. ¿De quién se trata? De Wanda Nara, por supuesto. La esposa de Mauro Icardi se convirtió en su rival pública declarada tras el affaire en hotel y también quiso mostrarse cercana al chiquito pastelero. Por eso redobló la apuesta y escribió desde París que quería una torta.



“Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños”, había escrito Wanda en una historia de Instagram. Era el 7 de diciembre y todavía faltaban unos 10 días para que pisara el suelo de Argentina.



Finalmente, la mediática llegó al país, grabó comerciales e inauguró su local de cosméticos. También celebró con su familia el cumpleaños de su hijo Constantino en su mansión de Santa Barbara, en Tigre. Pero cuando publicó las fotos del evento familiar, Wanda decepcionó a todos.

ES que la temática de la fiesta de su hijo fue con el personaje de videojuegos Super Mario Bros, y era más que evidente que la torta de cumpleaños no la había hecho Joaquín. De hecho, Wanda la había obtenido a través de un canje al que agradeció en sus redes.



Sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle. Y fue el propio Joaquín quien respondió lo que había sucedido. “¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?”, le consultó un usuario. El chiquito contestó: “Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada”.



Tras esa respuesta, las críticas fueron despiadadas contra Wanda. Algunos usuarios de Instagram la acusaron de querer pedirle canje a cambio de publicidad al nene. Otros aseguraron que Wanda se había querido colgar de la fama del chiquito y hacerse la solidaria. Y hubo más acusaciones.

Lo cierto es que la mediática salió a defenderse. Por eso dijo: “El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido a Joaquín”. Se espera que Mauro llegue a Argentina el 23 de diciembre, tras disputar su último partido con el PSG antes de Navidad. En esta ocasión, veremos si Wanda cumple y Joaquín por fin puede cumplir su gran deseo.