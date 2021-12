Tras las denuncias de abuso sexual, Axel volvió a Argentina y rompió el silencio

A mediados de 2019, y luego de varias acusaciones mediáticas por parte de diferentes mujeres, Axel fue denunciado en la Justicia por abuso sexual. A raíz de la causa que le inició una joven de Río Negro, el cantante fue desplazado de su labor en Telefe, se fue de Argentina y mantuvo un absoluto silencio. Ahora, por fin, habló.

En la presentación de su nuevo tema Solo por hoy, el artista admitió en una entrevista sobre la causa judicial y la denuncia de acoso sexual simple: “La verdad siempre sale a la luz”. Y agregó sobre el silencio que mantuvo durante dos años: “Elegí no darle entidad”.

Lo cierto es que la causa judicial fue impulsada por la fiscalía pero, finalmente, fue archivada por “falta de pruebas”. En ese sentido, Axel dijo en una entrevista con Santiago Zeyen y Pilar Smith: “La paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz. Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz, así que estoy feliz”.

Además, afirmó: “Imaginate que después de dos años de esa granada que explotó en mi cara y que repercutió en mi equipo y mi familia la Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí. Si no yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando y hablando con ustedes”.

La causa por abuso sexual simple fue archivada en diciembre de 2020 y aunque José D´Antona, el abogado de la víctima, había presentado una lista de testigos para llevar adelante la imputación de Axel Fernando Witteveen, ninguno se presentó a declarar y todo se cayó. En tanto, la pericia psicológica realizada a la presunta víctima no dio indicios que pudieran alentar la acusación. Por supuesto, Axel, como jamás fue imputado, no declaró en la Justicia.

Otra denuncia, aunque mediática, que Axel debió enfrentar había sido en 2019, cuando fue invitado al show Únicos, en Madrid, España. Ahí fue grabado en un extraña situación con Tini Stoessel. En un video que fue publicado en redes sociales, se ve que la cantante está muy tensa mientras él la abrazo. Ella se hace a un lado, muy incómoda.

Tras ese episodio y con la causa archivada, Axel había escrito en redes sociales, junto a una foto de su familia: “Ellos son lo mejor del 2019, la mejor manera de arrancar el 2020 y mi regalo de cumpleaños perfecto: mi familia. Juntos y más fortalecidos que nunca, porque por y para ellos todo, y porque su amor es mi motor de cada día”.

Y agregó sobre las supuestas acusaciones por acosar a Tini: “Soy un tipo con la conciencia muy tranquila, sé quién soy, sé cómo me manejé toda mi vida. Jamás pero jamás le falté el respeto a nadie, al contrario, me manejo con mucha disciplina y con conducta. Y te repito: no solo en mi carrera, en toda mi vida”.

Lo cierto es que esa no fue la primera vez en la que Axel fue denunciado por acoso. Una periodista (de la que no revelaremos su nombre para evitar la revictimización) lo había denunciado durante un programa porque el cantante la acosó cuando ella tenía 19 años y lo había ido a entrevista.

Según el relato, el cantante había insistido en besarla y tocarla sin el consentimiento de ella y aunque se había negado claramente y en repetidas ocasiones. Finalmente, como había pasado más de una década, ella no podía iniciar acciones legales contra el artista y corría el riesgo de ser denunciada por los abogados defensores de Axel.

