Tras los besos de la China y Rusher, María Becerra subió una sugerente foto y ¿blanqueó romance?

Eugenia "la China" Suárez sigue en el centro de la polémica. Lejos de su último novio el español Armando Mena Navareño y olvidada ya su historia con el jugador Rodrigo de Paul, ahora la actriz inició un intenso romance con el artista Rusherking, según lo que se observa en los vídeos que se filtraron de una fiesta privada post Martín Fierro 2022.

Tras conocerse estas imágenes, María Becerra, ex del joven trapero, realizó un sugerente posteo en su Instagram, en el que dio a entender que ella ya cerró esa vieja historia y que también está nuevamente enamorada.

"No necesitamos más que esto", escribió en un posteo al que le sumó un corazón, donde se ve una sugerente fogota y un joven al lado del fuego con un celular en la mano. "Te amo", se lee más abajo. ¿Será su nuevo amor? ¿Tal vez un amigo que la ayuda a pasar este momento?

Por lo pronto, esta reacción llega en el momento en el que su ex y Suárez se mostraron a los besos en la fiesta de los galardones mas importante de la TV. Aunque aún no se conoce la identidad de la persona que acompaña a la cantante de “Acaramelao”, uno de las canciones más escuchada, puede que no sea una pareja y se trate solo de un amigo.

Sin embargo, lo que llama la atención es que la imagen se publica justo cuando aparecieron videos de Rusherking y Eugenia juntos.

Es que el cantante y la ex Teen Angels fueron parte de una fiesta que se organizó en un boliche de Puerto Madero con distintas figuras del espectáculo, como Lali Espósito y Jimena Barón. En las redes sociales se dieron a conocer estos videos de ambos donde se los puede ver a los besos.

“La China y Rusherking muy mimosos… Súper juntos en el after party de los MF”, publicó un periodista de la farándula que estaba presente en la party.

Con estas fotos finalmente se confirmó que es verdadero este romance que llamó la atención, especialmente cuando Becerra había escrito en un Twitter, hace unos días una frase mostrando su dolor. “Me encuentro en el piso”, posteó María en su cuenta personal de esa red social, y por supuesto, sus fans se pusieron la 10 y no le faltaron los mensajes de apoyo.

Asimismo, alguno piensan que su nuevo videoclip Hasta los dientes, canción grabada con Camila Cabello, hace referencia esta dolorosa pérdida que también fue un shock para todos sus seguidores que anhelaban que este amor no se terminara.