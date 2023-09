Tras los cuernos del Conejo, Coti Romero les pidió paz a sus fans: "Dejen de atacar"

Luego de la discusión en vivo del Bailando entre Alexis El Conejo Quiroga y Coti Romero, donde se transmitió un video del ex participante besándose con otra chica, la correntina compartió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y les pidió que dejen de agredir a aquellas personas que están involucradas en lo sucedido.

“Buen día, subo esto para pedir por favor que dejen de atacar a las diferentes personas involucradas, hay personas que tuvieron una hermosa actitud y mucha empatía conmigo y no se merecen eso”, empezó el mensaje de la correntina.

Además, reflexionó que cualquiera pueda cometer una equivocación: “Por otro lado, hay otras personas que cometieron errores, pero somos humanos y ya está. Hay que aprender a perdonar, desear lo mejor y soltar, si lo hago yo, sé que ustedes también pueden”

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"De verdad y de todo corazón, no le deseo el mal a nadie, sé que Dios pone a todos y todo en su lugar y sé que las cosas tenían que suceder de esta manera por una razón, lo agradezco, lo acepto y sigo adelante. Demos por terminado el tema. Los amo mucho y gracias por sus mensajes”, finalizó Coti.

Durante el programa del martes, El Conejo tuvo que admitir lo que hizo cuando se viralizó un video de él en un boliche cometiendo una infidelidad. Aunque se defendió alegando que no estaban juntos oficialmente, Coti lo enfrentó diciendo que eso era mentira y que en realidad él no quería contarle a los medios que habían regresado.

Luego de lo ocurrido, el Conejo extendió sus disculpas y aclaró: “No puedo hacer más que pedirle perdón con todo el corazón, porque sé lo que es la exposición. Todo esto va a estar circulando por redes, más los haters, más qué pedir perdón, no puedo hacer otra cosa”.

Tras la repercusión de la infidelidad, el periodista Juan Etchegoyen se comunicó con otras chicas que habían salido con el Conejo y se dio cuenta de una particularidad: a todas les había hecho lo mismo.

“Según mi información, no fue solo Coti la que sufrió infidelidades de Alexis, hay personas que me han revelado todo lo que sufrieron por él ante la misma situación”, señaló en diálogo en Mitre Live.

Leer mas Un chat de 100 personas y denuncias cruzadas: los nuevos casos contra Lotocki

“Lo que quiero decir es que acá hay un modus operandi, según me cuentan, que frecuentaría Conejo en sus relaciones y te voy a dar el detalle”, declaró. Empezó detallando que todo “empieza por redes”, a través de reacciones y comentarios: “Siempre es el mismo chamuyo el que hace y es que está soltero, el tema es que con Coti se le complicó porque son famosos después de Gran Hermano, él continuó por la misma línea y ahora se descubrió su infidelidad por esto, pero no es la primera vez que habría engañado a una pareja...”.

“Después de lo que pasó con Coti, recibí algunos mensajes y me he puesto en contacto con chicas que dicen ‘a mí me lo hizo lo mismo’, me han pedido reserva porque no quieren exponerse”, concluyó.