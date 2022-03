Stefi Roitman y un fuerte mensaje en medio de los rumores: "A veces me siento una flor de pelo..."

Pasaron sólo dos meses desde que Stefi Roitman y Ricky Montaner dieron el “sí” en una fastuosa boda simbólica, que luego se concretó con papeles en Estados Unidos. Desde entonces, los rumores de mala relación entre la argentina y su familia política se tornaron una constante, así como los encriptados mensajes que Stefi vuelca en sus redes sociales. ¿Qué dijo ahora?

En la noche del domingo, la influencer, quien la tiene clarísima a la hora de usar las redes sociales, sin etiquetar ni mencionar a nadie, lanzó un picante mensaje a través de Twitter: “Prefiero ser una buenuda (buena y boluda) aunque a veces por eso me sienta una flor de pelotuda. ¿Y vos?”. Según las malas lenguas, parece que la ex Con amigos así no estaría pasando el mejor de sus momentos maritales con el más grande del clan Montaner.

Ante este posteo de Stefi, sus seguidores comenzaron a pedirle respuestas, ya que la afirmación de la rubia deja entrever que la relación ya no está como antes. Sin embargo, el silencio aún sigue presente, ya que nunca aclaró para quien era ese mensaje ni por qué lo puso.

Ya desde hace varios días Roitman detalló en sus redes sociales que tuvo malos día por los trascendidos de separación con Ricky Montaner. “Tengo algo para decir. Así como hoy me ven súper motivada, como que estoy con toda la energía para darle, meterle y hacerme bien entrenando, ayer estaba para atrás”, empezó la actriz.

Y agregó: “Ayer a la noche, en particular, me agarró una cosa como de frustración. Estaba cero motivada, real. Estaba para atrás, pero hoy me levanté mejor”. La rubia que siempre envía mensajes con buena onda para sus fans, sumó en su descargo: “Este mensaje es para decirles que, a veces, la cabeza nos gana para mal y eso es una cagada. No hay que dejar que eso pese, nos frustre y nos frene. Hoy me levanté con toda para motivarlos a ustedes también.¡Logren sus objetivos y sus sueños".

Por otro lado, el que salió a desmentir todo lo se dice, fue su marido, el cantante y compositor Ricky Montaner. " Dejen de hablar mierda", público en su instagram con casi 3 millones de seguidores en sus redes.

Además, la pareja se sigue mostrando súper unida en sus redes sociales y de hecho, en las últimas horas la propia Stefi mostró que fue de compras con su esposo, y así lo retrató para desmentir cualquier tipo de pelea entre ambos.