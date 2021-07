Tras perder su licencia por una denuncia de Cinthia Fernández, Defederico le dedicó un duro mensaje

Hace tres meses, Cinthia Fernández denunció a su ex marido y padre de sus tres hijas, Matías Defederico, por utilizar su celular mientras manejaba y también por llevar a una de sus hijas en el asiento delantero, sin cinturón de seguridad y mientras la grababa con su celular. Además, el ex mediocampista subió el video a redes sociales.

Tras la denuncia de Cinthia, las autoridades de Seguridad Vial le suspendieron la licencia y le indicaron al futbolista que hiciera una reevaluación psicofísica de aptitud para conducir. Finalmente, la desaprobó y fue inhabilitado por 180 días.

Por su parte, en LAM, la vedette dijo: “A mí las imágenes me llegaron por comentarios de redes sociales. Cuando lo hablé con él en privado y le pedí que no lo hiciera más porque no me parecía bien, me contestó que no le importaba. Es como hablar con una pared. Por eso hice la denuncia”.

Y agregó: “Yo puedo ponerles el cinturón cuando salen de mi casa, puedo controlar eso, pero no cuando vuelven. Él no ve a las nenas desde el Día del Padre porque se viralizaron video del futbolista en un evento rodeado de personas y sin tapabocas. Por eso le pedí que esperara 15 días para volver a reunirse con ellas, por si presentaba síntomas”.

Por otra parte, cuando le consultaron por qué no puede mantener un buen diálogo con su ex, confesó: “Siempre la respuesta es una puteada, de un lado o del otro, porque no tenemos buena relación”. Y agregó: “A él le tengo pánico en el auto porque, a veces, cuando estaba conmigo, manejaba con la rodilla, iba con el celular y estábamos nosotras. Y una vez, en un cumpleaños, no me acuerdo si fue de la hermana, que las nenas fueron y lo festejaron en un salón, y cuando las trajo, las nenas estaban dormidas y me las pasó, y estaba con un olor a alcohol tremendo. Él suele hacer estas cosas. Si lo hace solo, por mí que se mate, que se pegue el palo, pero el tema son mis hijas. No puedo hacer nada”.

La información sobre la inhabilitación para manejar la dio Pía Shaw, una de las compañeras de Cinthia: “La licencia del exfutbolista Matías Defederico fue suspendida y no podrá conducir por 180 días. Cometió dos cosas gravísimas. Una niña menor de 10 años no puede ir en el asiento del acompañante y sin cinturón de seguridad. Y mientras que estás al volante no podés estar con un teléfono celular. Son dos cosas gravísimas. Sé que lo llamaron después de que Cinthia dijo acá. Le hicieron una prueba y decidieron sacarle la licencia por 180 días".

Pero él no se quedó callado. Primero utilizó su cuenta de Twitter donde escribió: "Espero que de ahora en más le saquen las licencias a toda persona pública y no pública que se filman manejando y que ponen en riesgo la vida como me dijeron a mí, cuando filme a mi hija adentro de mi barrio privado, sino lo tomaría como algo personal. @InfoSegVial @pmcarignano".

Luego el ex jugador de Huracán agregó "Espero que sigan haciendo su trabajo como lo hicieron conmigo @InfoSegVial @pmcarignano porque tengo miles de videos y fotos de gente famosa cometiendo esta falta. Pero mis viejos me dijeron que buchón nunca en la vida. Los dejo seguir haciendo su trabajo como hasta ahora".

Enseguida, republicó los dichos de Martínez Carignano, y le respondió: "Espero que la ley sea pareja para todos de ahora en más porque veo mucha gente famosa y no famosa que hace lo mismo que yo. No digo que esté bien, solo que, si van a cumplir con la ley, que sea pareja para todos, sino acá queda expuesto que es algo personal".

Ahora, tras perder su licencia de conducir, Defederico publicó un extraño mensaje a través de los estados de WhatsApp: “Soy enemigo de las traiciones, del malagradecido y del que muerde la mano que le da de comer. Soy de los que cree que respeto con respeto se paga y que la lealtad y la sinceridad vale más que el oro. Corta”.