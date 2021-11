Tras su breve romance con la China, por qué Furtado no quiso hablar de su noviazgo con Expósito

Fueron meses agitados para el actor Nicolás Furtado, quien estuvo hasta hace muy poco en el centro de la escena mediática después de que se lo vinculara con Eugenia la China Suárez mientras ella estaba de viaje en España a donde viajó por compromisos laborales.

Sucede que el artista fue vinculado sentimentalmente con la ex de Benjamín Vicuña, y hasta se llegó a decir que el chileno se había enterado de que la madre de sus dos hijos menores estaba manteniendo un vínculo con Furtado, lo que desencadenó la separación de la pareja.

De hecho, aunque Benjamín le habría comprado a la China una casa nueva con un parque enorme para "empezar de cero" su vínculo, todo se habría arruinado cuando él se enteró que la actriz mantenía contacto virtual permanente con Furtado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Después de eso, la pareja anunció su separación, y según parece, cuando Suárez llegó a España ocurrieron algunos encuentros entre ella y el actor uruguayo que protagonizó en El Marginal el papel de Diosito. Sin embargo, las cosas no prosperaron porque a él no le gustaba que Eugenia estuviera hablando siempre de Vicuña.

En Los Ángeles de la Mañana contaron hace poco que el actor fue quien decidió terminar con el vínculo. “Salió corriendo porque parece que la China estaba intensa con el tema Benjamín Vicuña y la casa que compraron. No subió de nivel porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar una cabeza ajena”, precisó el periodista Ángel de Brito.

Si bien fueron fotografiados ambos en una cena junto a unos amigos, las cosas no prosperaron y finalmente Furtado decidió poner primera con Ester Expósito, la actriz española de la serie Elite. De hecho, la pareja ya se mostró junta en varios eventos y la revista Hola! también los sorprendió de paseo por Madrid.

Incluso, en las últimas horas el actor se hizo presente en la entrega de los premios GQ a los Hombres del Año 2021 y no pudo evitar que la prensa le preguntara por la joven. “Bueno, de esas cosas tan personales prefiero no hablar. Gracias por preocuparte por mis sentimientos”, pronunció con incomodidad. Si bien no quiso hablar del vínculo amoroso que los une, las imágenes donde se lo ve abrazados y riendo son más que elocuentes.

Sucede que la pareja prefiere, al menos por el momento, mantener el bajo perfil y, de hecho, ninguno de los dos habló públicamente del romance. Sí sucedió que tanto él como ella compartieron alguna imagen juntos en sus redes, pero nada más que eso.

La última pareja de Furtado fue Josefina Presno, que cuando se desató el escándalo con la China eligió romper el silencio y aclarar varios puntos. “Con Nico estamos separados hace tiempo, no me fue infiel ni pasó absolutamente nada malo entre nosotros. Es una gran persona y extremadamente respetuoso, sería incapaz de hacer algo así. Por suerte tenemos una hermosa relación, nos queremos mucho y siempre va a ser así”, le contó a Teleshow.

Ester Expósito, por su parte, tuvo una relación con su colega Alejandro Speitzer, con quien parece que no terminó en muy buenos términos. “Se portaba muy prepotente y odioso cada vez que ella le presentaba a alguien para que lo incluyeran en algún proyecto o comercial, pues se le hacían muy poca cosa, solo aceptó ser la imagen de una marca de joyas y artículos de lujo y de una de ropa”, le confió una amiga de la joven a TVNotas.