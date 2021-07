Tras su paso por MasterChef, La Chepi se suma a un clásico de la TV: "Puse el gancho"

Que sus actuaciones en las redes sociales le cambiaron la vida es un lugar común. Que la segunda edición de MasterChef Celebrity la hizo popular es un verdad. Por eso ahora, Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani La Chepi, abrió sus horizontes profesionales, y meterá un cambio total en su vida.

Aunque en Telefe se hizo aún más conocido por el gran público, los trabajos que le habrían ofrecido no eran lo que ella buscaba. Dueña de muchísimos seguidores en Instagram y de talento innato para la comicidad, la influencer firmó contrato hace muy pocas horas para sumarse a un clásico de la TV argentina.

¿En un programa de cocina? No. ¿En un programa de baile y canto? Menos. ¿En una ficción? ¿qué ficción? Nada de eso. Hace pocas horas, Dani se acercó a la productora Kuarzo Entertainment junto a su pequeña hija Isabella, su abogado y su amigo, el psicólgo Gabriel Cartañá. De esa forma selló su pase a América.

Pero, ¿a qué programa se sumará? Ella misma lo anunció en sus redes sociales, donde nació de manera profesional: "Una nueva aventura arranca. Desde el lunes 5 de julio, de 19 a 20:30 nos vemos en @polemicabar por @americatv @marianoiudica. Que la fuerza te acompañe".

¿Sorprendidos? Para nada, a La Chepi, además de pelearse con Sol Pérez, le encantan los nuevos desafíos. Así que aceptó la propuesta que le hicieron el productor Gustavo Sofovich y el conductor del ciclo, Mariano Iúdica. Ahí estará acompañada por Chiche Gelblung, Matías Alé y Adrian Cormillot, entre otros.

Emocionada, Daniela escribió también: "Listo, ya está, ya puse el gancho". Su participación comenzará el 5 de julio y significará su debut en la pantalla del Canal de Palermo, adonde ni siquiera apareció como invitada en alguno de los programas.

Eso sí, aunque para la mayoría era una desconocida antes de MasterChef, La Chepi tiene una larga trayectoria en la televisión argentina. ¡En serio! La actual novia del ex futbolista y recolector de residuos, Javier Cordone, dio sus primeros pasos en Sábado Bus, el recordado programa de Nicolás Repetto.

Durante tres años, Daniela formó parte del elenco estable del mega show de Telefe. Pero una enfermedad lahizo retirarse antes de tiempo. Durante una entrevista, la influencer confesó: “Un día me caí bailando en vivo y fue durísimo: se abrió el telón, empezamos a bailar y ese día me habían puesto por primera vez adelante. En un pase de baile, sentí que me estaban cagando a tiros el pie, casi me desmayé del dolor y me caí. En eso, Romina Propato, la mujer de Iúdica que era una de las bailarinas, me cubrió, me tiraron para atrás y siguieron bailando. Se cerró el telón, fuimos al corte y Repetto me dijo de todo menos linda”.

Y agregó: “Me llevaron al Sanatorio Mitre y me diagnosticaron un tumor en el pie izquierdo. Me sacaron hueso de la ingle para reconstruirme el pie porque el tumor me había comido el hueso de un dedo. Estuve tres meses esperando el resultado de la biopsia, dio bien y me dijeron que era un condroma de cartílago, que es un tumor benigno que puede salir en cualquier parte del cuerpo. Volví al tiempo a Sábado bus con el pie vendado y me ponían al fondo para justificar el sueldo”.

Pero llegó el momento en el que tuvo que irse: “Yo me quería matar porque no podía creer lo que me había salido. Me siguieron pagando como corresponde y Pablo Codevilla me cuidó mucho; es el ser más precioso del ambiente, ¡es un amor! Arranqué con él a los 16 años en Canal 9, me aconsejaba bien, un tipo intachable y hasta paternal te diría”.

La recuperación debió hacerla en silla de ruedas. Cuando estuvo bien, hizo un casting e interpretó y quedó: interpretó a una novia de Emanuel Ortega en la novela Enamorarte, con Celeste Cid. Esa interpretación le permitió entrar a Chiquititas. Ya estaba adentro del planeta Cris Morena. Nada podía salir mal. Participó en Rincón de Luz, Casi ángeles, Amor mío, Bella & Bestia y Alma Pirata, donde a pesar de ser muy joven, hizo de la madre de Luisana Lopilato.





Hasta que se cansó. “Siempre elegían a Agustina Cherri y a los mismos actores, me dio bronca y dije basta. Ahí hice la película La boleta, con Damián De Santo, y luego otra peli con Diego Pérez que se está por estrenar”, contó La Chepi. Hoy tiene una nueva oportunidad en televisión. Con su energía y su talento no la va a desaprovechar.