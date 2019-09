Tras su segunda internación, la cantante Daniela es sometida a nuevos estudios para saber que pasó

Luego de su preocupante desmayo en Intrusos, el miércoles por la tarde la cantante Daniela Pérez fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández, donde fue atendida tras sufrir una descompensación. Aunque el jueves la artista recibió el alta, a las pocas horas volvió a sentirse muy mal, por lo que sus allegados la llevaron hasta el hospital Argerich, donde ahora permanece internada.

A pesar que desde el centro de salud todavía no emitieron un parte médico, esta tarde Pérez hizo un breve móvil con Intrusos, donde contó que está mejor, pero que todavía no se sabe qué es lo que tiene. "Me tengo que hacer una resonancia cerebral", indicó y aclaró que por el momento los profesionales no descartan que haya sufrido una isquemia cerebral transitoria.

Para descartar cualquier tipo de afección, esta tarde los médicos decidieron trasladarla hacia el Fernández para hacerle una resoncia cerebral, por lo que al momento de salir, Daniela habló unas palabras con el conductor Jorge Rial.

"Me voy a hacer una resonancia cerebral, para que sea bien qué es lo que tengo. Hay muchas hipótesis, pero tenemos que saber exacto qué es", dijo y comentó que afortunadamente el electrocardiograma salió bien.

"Hoy estoy mucho mejor, descansé y me atienden de primera. Me dieron medicación para la coagulación, que es lo más importante en estos casos", sumó, y aclaró que por el momento lo de la isquemia no se descartó.

La decompensación que sufrió este jueves la ex pareja del economista Javier Milei fue preocupante, debido a que se le durmió parte del rostro y sus brazos, lo que generó una alerta por su cuadro.

De este modo, el jueves regresó al centro médico para hacerme más estudios, con el objetivo de poder determinar qué es lo que tiene.