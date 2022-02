Tras tildarla de "nefasta", Mariano Martínez habló de nuevo sobre Lali: "Volvería a trabajar con ella"

Si bien en marzo se cumplirán cinco años de la separación, Mariano Martínez, para sorpresa de pocos, volvió a hablar de Lali Espósito, a quien supo acusar de "nefasta" en un audio de WhatsApp que le envió a un amigo y que se "filtró" en los medios años atrás. Bajo el rol de músico e invitado a una reciente entrevista, el actor presentó su nuevo videoclip con Rodrigo Tapari justamente el Día de los enamorados.

Y como no podía ser de otra manera, en el ciclo Nosotros a la Mañana le preguntaron sobre la cantante y actriz, a quien conoció mientras hacían juntos la telenovela Esperanza Mía en 2015 y mantuvieron un breve y polémico romance. “Lali está haciendo la tercera temporada de Sky Rojo con Miguel Ángel Silvestre. ¿Hubieras aceptado hacer el papel de él en esa producción española?”, le preguntó Carlos Monti.

Sorprendido, Mariano afirmó que no vio la serie que tiene como protagonista a la ex Casi Ángeles y retrucó: “Eh… No vi la serie, pero debe ser espectacular la serie. ¿Cómo no voy a aceptar hacer un trabajo así? ¡Obvio que sí!”. Como un viejo lobo de mar, Monti reformuló su pregunta y contraatacó: “Si querés te la hago más fácil. ¿Volverías a trabajar con Lali?”. A lo que el galán, olvidándose de sus pasados dichos, afirmó: "Obvio que sí aceptaría".

Una vez más, el actor volvió a remarcar que no vio la serie y mendigó: "No la vi a la serie, pero es un laburazo. Ojalá me llamaran de España para hacer algo”. A fines de 2016, cuando se conoció la noticia de la separación entre ambos actores, se difundió un audio que Martínez le había mandado a sus amigos y conocidos donde se lo escuchaba ser lapidario con Lali por hablar en los medios sobre la separación.

En un fragmento de la escucha que se viralizó por las redes sociales, se lo puede escuchar al actor decir: "Ahí leí un poco, no te podés enganchar. Encima Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada. Malísima esa piba". Años más tarde, precisamente en 2019, Mariano volvió a hablar del tema y se refirió por primera vez a aquel polémico audio. ”Es un audio que era obviamente privado y fue de un momento de enojo. Claramente no pienso eso, ni lo pensaba. Era un momento de enojo con alguien en mi intimidad. Me equivoqué”, respondió Martínez al ser consultado por esa filtración.

Cabe recordar que una vez separada, Lali descargó su furia contra Mariano Martínez y lo aniquiló durante varias entrevistas y tapas de revistas. “No creo que sea un mal tipo, pero su manera de amar no es la mía. Mis afectos me decían: ‘Ya no sos vos, perdiste la risa’. Todo el tiempo estaba tensa, asegurándome de que él estuviese bien. Porque yo, que siempre fui muy segura, me sentía mucho más fuerte que él en muchas circunstancias”, le había dicho a la revista Gente.

Pero esas no fueron las únicas palabras de la cantante con aquel medio en 2017: “Fue una relación tormentosa. Hay gente que no sabe amar 'simple', tal vez por tener problemas con ellos mismos para amarse. Por eso le escapo a lo rebuscado y doloroso. Esta vez escapé tarde. Me fui como cuando te patean la pierna en un partido, resentida". Meses más tarde ese mismo año, lanzó en diálogo con la revista ¡Hola!: "Prefiero cortar la relación totalmente".

En aquella oportunidad, la actriz remarcó el hecho de que se lleva muy bien con Peter Lanzani y Benjamín Amadeo, sus ex parejas, pero que no ocurría lo mismo con Mariano Martínez. "En cambio, con Mariano tenía otro tipo de relación que hoy elijo no continuar desde ningún lugar. Sé que fue papá, me alegro mucho por él, pero no lo llamé para felicitarlo. No es ni malo, ni bueno, es así", sentenció.

Tras su separación, la carrera de Lali Espósito se catapultó a la cima. A nivel pantalla, fue la protagonista de Permitidos y Acusada, tuvo una participación en Sandro de América y El Host, fue jurado de La Voz Argentina y le da vida a Wendy en Sky Rojo. Mientras que a nivel musical, realizó varios tours a nivel mundial y presentó tres álbumes: Soy, Brava y Libra.

Por su parte, Mariano Martínez se lanzó oficialmente como cantante en agosto de 2021. Lo hizo como invitado en Los Mammones, el programa que conducía Jey Mammon por la pantalla de América. "Siempre me gustó la música, estudié mucho canto, y par la actuación sirve la técnica vocal. No me jode el prejuicio de los demás, me muevo por lo que siento, no me guío por los halagos ni por las crítica", había dicho.

El actor decidió ponerse a interpretar algunos exitosos y clásicos temas: el primero fue "Crimen", de Gustavo Cerati y luego pasaron a "Ahora te puedes marchar" y "Procuro olvidarte". "Siempre me gustó la música, estudié mucho canto, y para la actuación sirve técnica vocal", había señalado Mariano y contó que la banda se formó mientras filmaba la película Humo bajo el agua. Ahora, no descarta la posibilidad de hacer una colaboración con Lali si, y solo si, ella acepta.