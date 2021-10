Tratamiento psicológico y trabajo comunitario: escandaloso juicio contra los hermanos Caniggia

Luego de su escandalosa salida de Polémica en el Bar, Alexander Caniggia volvió a parecer en escena en el marco de un juicio en donde se lo imputa a él, a su hermana Charlotte y al manager de ambos por un violento escándalo ocurrido en un boliche de Carlos Paz ocurrido en 2017. "Es una vergüenza la Justicia, tendrían que ocuparse de casos de verdad. Me hacen venir acá porque son más cholulos que la mierda", dijo el mediático desde Córdoba.

Todo sucedió durante los festejos por el cumpleaños de los mellizos en el boliche Keops en Villa Carlos Paz, el 16 de febrero de 2017, a las 5 de la madrugada. El hijo de Claudio Paul Caniggia presenció una situación aparentemente delicada y un tanto complicada entre Charlotte y Loan, por entonces el novio de su hermana, lo que derivó en una pelea en la que quedaron involucrados periodistas, entre ellos Pablo Layus, y la seguridad del boliche.

Por este violento episodio, Loan, Charlotte y Alex Caniggia fueron denunciados, imputados y tuvieron que presentarse a declarar en Carlos Paz el 20 de febrero de 2017. Por entonces, los hermanos fueron asesorados por el abogado Fernando Burlando, pero la situación del hijo de Mariana Nannis se complicó aún más, por lo que actualmente lo representa su abogado Alejandro Cipolla.

Resulta que Marcelo Heredia, uno de los hombres de seguridad de Keops aquella violenta madrugada, acusó a Alexander de haber querido “matarlo” durante los festejos. “Estamos intentando realizar un cambio de carátula, ya que la verdadera intención que tenía el señor Caniggia no era simplemente producirle unas lesiones leves al señor Heredia”, había dicho por aquel entonces el defensor de Heredia.

En aquel momento, el letrado señaló que el hijo del ex jugador de la selección fue mucho más allá y quiso “arrojar a Herrera hacia el vacío, al mismo tiempo que le decía 'te voy a matar, te voy a matar', explicó y agregó que el castigo que podría caberle al músico si se modifica la carátula sería de una pena de 8 a 25 años. Según Heredia, Alex lo empujó y presionó a la altura del tórax, causándole escoriaciones en antebrazos y manos.

Para defenderse de estas acusaciones, el hijo de Nannis había usado sus redes sociales para publicar unas fotos que dejaban en evidencia los golpes que recibieron su hermana, por parte de Loan, y él aquella noche. “Así me patearon los custodios del boliche el día de mi cumpleaños”, escribió. En las imágenes se podía ver la pierna izquierda del excéntrico mediático luciendo un hematoma y el golpe que acusa haber recibido por parte de los custodios del boliche.

Este martes, Alexander concurrió al juicio donde está imputado, junto con su hermana y manager - quien empujó a Layus y le rompió su teléfono cuando el movilero quiso grabar la violenta secuencia-, por presunta coacción, daños, lesiones leves y amenazas y habló con los medios mientras se grababa en modo selfie con su celular. "Es todo mentira. Yo no amenazo a la gente. No soy Pablo Escobar, no soy un mafioso, hago televisión, nada más", dijo el joven a la salida de tribunales.

A través de su cuenta de Twitter, Layus informó que la fiscal, Mercedes Balestrini, solicitó cinco meses de cárcel condicional para Charlotte mientras que para Alex pidió prisión en suspenso de un año y cuatro meses. También, para su manager, Fabián Alberto Esperón, que podría ser condenado a dos años y cuatro meses de cárcel con cumplimiento condicional.

El abogado del mediático, Cipolla, sostuvo al tomar la palabra que ninguno será condenado. "Se va a hacer justicia y va a salir absuelto", explicó su abogado y dijo que en el caso que lo condenen, apelarán. "Es una vergüenza si lo condenan. Es una vergüenza que estemos acá en un juicio. Córdoba debería ocuparse de cosas más importantes", dijo el letrado.

Además, dio detalles sobre la investigación: "Los testigos no dijeron absolutamente nada. Incluso el personal policial manifestó que la victima fue Alexander. Nos encontramos en una investigación inoperante y llegamos a esta instancia de forma absurda". El juicio comenzó este martes en Cámara 9 del Crimen de Villa Carlos Paz, mientras que Alex compartió una foto en la sala del juicio junto a su abogado. "Metete conmigo y te estás metiendo con el mejor", escribió.

La Fiscal también indicó que los Caniggia sean sometidos a tratamiento psicológico y que realicen trabajo comunitario. Cabe destacar que la condena para Charlotte podría ser más leve debido a que se mostró arrepentida de haber roto el teléfono del periodista. En todo caso, la sentencia se dictará ​este mismo jueves. "No sé, quieren ver al rey acá", sentenció Alex al ser consultado sobre el juicio y la imputación en su contra.