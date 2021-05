Tremenda interna en Polémica en el bar por Horacio Cabak: la bronca de Iúdica y su decisión

Los ánimos están caldeados en Polémica en el bar, luego de que Horacio Cabak se negara a hablar de su vida en el ciclo de América TV -de hecho, abandonó las instalaciones del canal para no participar del programa que conduce Mariano Iúdica hasta cuanto no se deje de hablar del escándalo de infidelidades que destapó su mujer, Verónica Soldato- y accediera a hacerlo este último fin de semana en el programa PH Podemos Hablar (Telefe).

Cabe recordar que después del violento cruce con Rocío Oliva, Horacio Cabak se había presentado el jueves 29 de abril por la noche en el estudio de Polémica en el Bar, pero optó por no salió al aire. El que puso la cara fue Mariano Iúdica, quien al inicio del programa explicó qué era lo que estaba sucediendo en vivo detrás de cámara. "No sé si voy a tirar un corte porque estamos en una situación complicada con nuestro compañero Horacio Cabak", reveló.

Y siguió: "Por supuesto, está su silla y está hablando ahora con Gustavo Sofovich". Atento a la explicación, Samuel Chiche Gelblung picanteó el arranque del programa con una filosa pregunta: "¿No quiere?". "No, no es que no quiere", se apresuró a responder Iúdica, al tiempo que explicó: "Vino, se presentó. Está esperando que salga la medida cautelar para hablar o no hablar; y la verdad es que no sabemos cómo abordarlo sin que él esté en la mesa. No queremos hablar, él no quiere estar".

Luego de un corte de último momento, Iúdica retomó la conducción del ciclo, ya sin Cabak en el estudio. "Estamos acá en el bar. La silla estaba libre y la ocupó Matías Alé. Vamos a decirles cómo está la situación. Horacio se iba a sentir absolutamente incómodo, porque íbamos a hacer el tema hoy y prefirió no estar", agregó, el conductor de Polémica, dando comienzo a una disputa que, al parecer, no tiene solución.

Y es que a partir de la aparición de Cabak en PH, sus compañeros estallaron de furia: “Vos lo que estás haciendo es abrir la puerta, Horacio. Yo algún día abrí la puerta de mi casa y cuando estaban todos adentro ya no la podía cerrar... ¡Me ponían sal en las heridas! Yo no creo en las cautelares, en los amparos, las cosas hay que contarlas como se deben contar y hasta donde el protagonista quiere que se cuente", exclamó su compañero, Luis Ventura.

Mirándolo a los ojos, el periodista afirmó que al participar del programa de Telefe, dejó la "puerta abierta" para que lo "maten gratuitamente". En ese momento, Iúdica se mostró indignado porque el ex modelo no dejó que sus compañeros opinaran del tema y Ventura, disparó: "No fue entre cuatro paredes porque hubo alguien que salió y lo contó públicamente, la historia no se quedó adentro".

Y cerró: "Yo me callo porque nos conocemos, pero la historia no la tomo de vos, la tomo de otra persona que no me dijo que tenía cautelar y contó la historia... Si quiero hilar fino me puedo meter en la historia". Según Cabak, nunca les impidió a sus compañeros "ni a nadie" que hable de su vida, aunque aclaró: "La Justicia dijo ‘lo qué pasa entre cuatro paredes de una persona, es la vida privada’”.

Sin embargo, la disputa no terminó ahí. Una vez que sus compañeros le recriminaron su actitud, Iúdica accedió a una entrevista con intrusos en la que afirmó: "Se dio lo que se le tenía que dar... Estábamos muy calientes. Lo manejamos... Hablamos antes. La espuma estaba. Se notó igual al aire. Traté de controlar que todo fuera como una charla afuera un bar de club”, explicó.

Al mismo tiempo, el conductor de Polémica confirmó que no le gustó la presencia de Cabak en el programa de Telefe y continuó: “Mal la tomé. Prefiero que suceda acá. Lo vi al aire. Estaba con el tema de los positivos de River y lo vi… Pero cada uno hace lo que le parece”. Durante la nota, Cabak pasó por detrás de cámara y el notero lo invitó a participar de la nota, pero Iúdica fue contundente: “No, no, no. Esta nota es de chiripa”. Acto seguido, se escabulló y se escapó.