¡Tremendo! El Kun Agüero sufrió una arritmia durante un stream con Ibai y asustó a todos

Gracias por tanto barba. El último miércoles Sergio Kun Agüero estaba stremeando junto a Ibai en su cuenta de Twitch y ambos se llevaron el susto de sus vidas. Mientras mantenían una conversación, el futbolista comenzó a sentir un desregulamiento en su sistema cardíaco, debido a las arritmias que sufre desde el 2021 y tuvo que controlarse en vivo: “Uff, creo que me agarró una mini arritmia”.

El ex jugador del Manchester City es conocido particularmente por su sentido del humor. Teniendo en cuenta que es fanático y especialistas en hacer chistes, el episodio que padeció en las últimas horas hicieron que por un micro segundo sus espectadores dudaran si se trataba de una situación real o simplemente era una broma.

Mientras mantenía una conversación con Ibai, el Kun se mantuvo unos segundos en silencio, algo que alarmó a su compañero, quién comenzó a mirarlo y a ponerse nervioso por la situación: “Uf, creo que me agarró una mini arritmia”, expresó mientras se tomaba las pulsaciones.

Seguido a esto, Ibai le ofreció recurrir a un médico de inmediato, a lo que el Kun le comunicó que momentáneamente no era necesario ya que al tener un chip en el corazón, el puede ver mediante una aplicación de su celular cuál es la urgencia de la situación.

“Sentí algo raro, como fuera de circuito... mirá si me estoy muriendo”, continuó bromeando Agüero. Rápidamente le compartió a su médico los valores que se veían representados en la aplicación, y mientras esperaba su respuesta, explicó: “La otra vez tuve una arritmia, pero mucho más leve, muy diferente a la que tuve en la cancha. Para mí el corazón está hecho mierda. Es una bolsa de papa. Hay que abrir, sacar y hacer una limpieza”.

No obstante, al finalizar el stream, el Kun compartió la devolución de su médico y tranquilizó a sus seguidores: “Hola gente. Bueno muchos están preguntando como estoy. Quiero contarles que estoy bien. No se preocupen, fue una boludez. Los médicos me dijeron que está todo bien y que no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”.