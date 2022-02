Tremendo: en pleno show una torre de luces se derrumbó sobre los músicos y hay dos heridos

Una torre de luces se cayó mientras tocaba una banda en Chubut y golpeó en la cabeza a dos músicos que cayeron desde el escenario. Marcos Coli y Rodrigo Peña, los accidentados, están internados en el hospital de Rawson.

Coli es el más afectado con una fisura de costilla y una contusión pulmonar, mientras que Peña tiene una luxación del hombro y un fuerte golpe en la cervical. Ambos son integrantes de la banda Folk 4. El accidente ocurrió durante la Fiesta del Río, una tradicional celebración que se lleva a cabo cada año en la ciudad de Rawson, más precisamente en Playa Unión. El festival debió suspenderse a raíz del trágico hecho.

Aymará Pinsker, directora Adjunta del Hospital de Rawson, informó a ADNSUR que ambos hospitalizados estaban en evaluación, “estables y realizando estudios” y que los dejarían en observación por unas horas más.

Marcela Cabezas, esposa de Peña, denunció negligencia por parte de la municipalidad: “Ellos dicen que tercerizaron la técnica y el sonido, pero cuando uno organiza un evento tiene que tener un técnico de seguridad e higiene para supervisar lo que se lleva a cabo”.

La mujer también detalló cómo es el estado de salud de los heridos: “Están internados con calmantes y sedantes por el mismo accidente, por el golpe que sufrieron los dos. Los otros chicos tuvieron golpes, pero los más afectados fueron Marcos y Rodrigo”. “Fue shockeante ver a los chicos caer del escenario. Fue una desgracia con suerte, pero una desgracia que pudo haberse evitado. Esto es una negligencia e irresponsabilidad por parte de la municipalidad de Rawson que no se quiere hacer cargo de lo que pasó y de lo que se pudo haber evitado”, denunció Cabezas.

La esposa de Peña también descartó la posibilidad de que el viento haya tirado la estructura: “En La Patagonia sabemos que hay vientos muy fuertes, lo que hubo el domingo no fue ni una brisa que no me volaba ni el pelo. Apenas un cambio de aire hizo caer la estructura de más de tres metros. Marcos cayó inconsciente al piso y el escenario estaba a dos metros de altura. La estructura les cayó en la cabeza y el cuello".

Cómo fueron los hechos

Según los primeros reportes, todo se habría producido a causa del viento, golpeando a dos integrantes de una banda que estaban en plena presentación. "Se levantó una ráfaga violenta y cayó una estructura ubicada atrás", aseguró el musicalizador de la fiesta en diálogo a un medio local.

Por su parte, los músicos que se encontraban tocando al momento del hecho aseguraron que uno de los heridos quedó inmovilizado, y se quejaron de las condiciones en que tocaron. "Son detalles que hay que tener en cuenta a la hora de montar un escenario. Muchas cosas por mejorar", reclamaron.

¿Qué dijeron las autoridades del festival?

Por su parte Gustavo Sosa, uno de los responsables del área de Cultura municipal, aseguró que "hubo un remolino de viento en la zona del escenario y una de las estructuras se fue sobre el mismo". Esto produjo que uno de los músicos cayera al suelo. "Rápidamente el personal lo asistió, se formó un vallado con la policía, se le dio aire y se comprobó que estaba consciente".