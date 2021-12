Zaira Nara reveló cómo fue el encuentro cara a cara con la "China" por el affaire con Icardi

Después de muchas especulaciones, Zaira Nara finalmente rompió el silencio y habló del escándalo que se desató después de que Wanda Nara hiciera público que su marido había mantenido un affaire con Eugenia la "China" Suárez. Desde ese momento, fueron muchos los que señalaron a la modelo como la artífice de la "soltada" de manos que recibió la actriz por parte de su grupo de "amigas famosas" y se instaló un fuerte rumor, ahora confirmado por una de las propias protagonistas: Paula Chaves y Zaira fueron a la casa de la ex Casi Ángeles para exigirle explicaciones.

"Mis amigas me dicen que no entienden. Luli Fernández me dice que tengo sangre de pato, que no entiende cómo no soy más efusiva. Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la 'China' y me junté con ella. No lo sabía nadie", reconoció la modelo, en su paso por el ciclo Flor de equipo.

¿Cómo fue la previa del encuentro? "Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por: 'Me dijo, le dijo'; hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien", aclaró.

"Quería escucharla, no quería preguntarle a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las cosas en cadena nacional; o ver qué postura tenía uno o el otro. Tenemos mucha gente en común, no quería cruzármela en un evento y darle vuelta la cara", reconoció Zaira, al tiempo que aclaró que nunca fue "amiga" de Suárez, sino que compartieron amigas en común y que jamás le contó sus propias "intimidades".

Pese a que el encuentro iba a ser privado, quien filtró la información fue la propia Wanda, a través de Yanina Latorre. Fue la panelista de Los ángeles de la mañana la que no sólo contó el encuentro, sino que además reveló que en el mismo Chaves le habría espetado a la "China" que era un "sorete de persona".

"Yo no soy una persona que tenga enemigos y no me gusta llevarme mal con la gente. Obviamente si mi hermana tiene una enemiga, decanta que va a tener que ser enemiga mía", reconoció Zaira, para luego recordar cómo fue el encuentro en la casa de Suárez: "Fue horrible. No, horrible, no porque me parece que es lo que tenía que pasar".

Cuando Marcelo Polino le preguntó si se había quedado conforme con la respuesta que le dio la actriz, la menor de las Nara esquivó el tema: "No te voy a decir, porque después... Yo no fui a querer entenderla, ni a querer justificarla. Sí tenía dudas sobre ciertas cuestiones y quería aclararlas con ella. De hecho, todo lo que hablé va a quedar en la intimidad con ella. Después, por otras cuestiones que quería hablar mi hermana, yo me abrí".

En efecto, fue Zaira quien puso en contacto a Wanda y a la "China". "No fui intermediaria. Cuando sentí que pasaba a ser una suerte de intermediaria, les dije: 'Chicas, estos son los teléfonos, se comunican. Lo hice para poner paños fríos, porque sino se hace interminable".