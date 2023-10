Por tres empanadas: el ex de Fátima no está conforme y le reclama "propiedades y dinero en efectivo"

La exposición pública de la que para muchos es la pareja del momento, entre Fátima Florez y el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, tiene su correlato negativo, más allá de lo productiva que pueda ser en términos electorales y de imagen. Es que se filtró que Norberto Marcos, el ex marido de la humorista, no quedó conforme con el primer acuerdo de divorcio que firmó y ahora va por una nueva demanda.

La información la brindó la periodista Paula Varela en Socios del Espectáculo, donde confirmó que el objetivo del ex representante es incorporar algunos inmuebles que compraron cuando eran pareja. "Me comunicaron que Norberto está muy enojado y que no cederá en sus demandas", advirtió en la pantalla de El Trece. "Él busca la posesión de ciertos inmuebles y un millón de dólares, además de derechos sobre ‘Fátima Mundial’", agregó la panelista.

Al mismo tiempo, y gracias a tener la franquicia sobre el espectáculo, Marcos se encargó de grabar los shows que dio su ex pareja en algunas provincias como Salta y La Pampa, para garantizar que no se hayan realizado bajo otro nombre, para evadir darle lo que le corresponde.

La negociación cobró notoriedad a partir de un encuentro que hubo entre los letrados de ambos durante el último jueves y viernes. "Abogados mediante se reunieron por la división de bienes, tanto propiedades como dinero en efectivo", reconoció la periodista Mercedes Cordero en Desperezate.

"Ya pasó un tiempo más que prudencial desde que se separaron. Son cosas que uno desde lo emocional intenta dejar pasar un tiempo y, por otro lado pasa que, al ya uno estar en pareja nuevamente, quiere dejar atrás los asuntos del pasado y enfocarse en lo que viene", explicó la panelista. "Fue todo armonioso, no hubo discusión, pero tampoco se resolvió", agregó.

"Son los primeros encuentros para poder armar todo lo que es la disolución definitiva de su relación emotiva y profesional. Lo que tiene que ver con lo que había en común de lo ganado estos años, que es bastante. Así que lo están empezando a dirimir ya no palabra a palabra, uno con el otro, sino también con abogados de por medio", aseguró Cordero.

La otra razón que dinamizó las discusiones entre la humorista y el ex representante fue la alta exposición que tiene con Milei, algo que se profundizó por completo luego de que volvieran como pareja a la mesa de Mirtha Legrand y dieran un espectáculo empalagoso de amor, en el mismo set televisivo en el cual se conocieron. Aunque eso no quiera decir que, tras ese encuentro en diciembre de 2022, ellos comenzaran a salir, ya que ella recién se separó en febrero de 2023.

"Empezamos a hablar por Instagram y nos empezamos a ver mucho después. Se dio muy natural. Fue muy de a poco. Yo estaba en Uruguay, trabajando, y empezamos a escribirnos. Hubo una conexión distinta, algo pasó", contó Florez en la mesaza de la diva de los almuerzos. "Vos tenías problemas de separación", precisó Legrand. "No estaba en mi mejor momento de los mundos, pero como cualquier pareja que puede sufrir un desgaste después de mucho tiempo", detalló Florez.