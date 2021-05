Tres leches: el postre que eliminó a Juanse de MasterChef y es el que Luisana le cocina a Bublé

El postre tres leches es una dulzura tradicional en muchos países de América Central y Sudamérica, especialmente en México, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico y República Dominicana.

Como su nombre lo indica, para su elaboración se utilizan tres tipos de leche (evaporada, condensada y crema de leche) para bañar un bizcochuelo esponjoso. Suele decorarse con merengue, cerezas al marraschino y un toque de canela.

Curiosamente, en la zona europea de los Balcanes y en Turquía también se elabora este postre. La teoría es que la gran popularidad de las telenovelas brasileñas en Albania llevó a que quisieran imitarlo.

El postre fue la pesadilla de los concursantes de MasterChef en la emisión del domingo a la noche y determinó la eliminación de Juanse.

Tanto Candela Vetrano como María O'Donnell fueron criticadas por la sequedad de su bizcochuelo. El músico, mientras tanto, recibió una dura devolución por parte de Donato De Santis.

"Esto ni siquiera es que esté crudo. Cuando entró en ese molde, algo no estaba bien", sentenció. "Es muy ladrilloso, no tiene una burbuja de aire, falta algo, aunque la decoración está muy buena. Hasta el merengue puede ser pasable, pero la parte central realmente no tiene lo que esperábamos".

Gastón Dalmau, mientras tanto, recibió felicitaciones por su presentación pero no estuvo a la altura en lo referente a sabor. Sol Pérez y Georgina Barbarossa obtuvieron elogios pero el indiscutido (y sorpresivo) ganador fue Alex Caniggia.

"Este señor hizo acá un producto que está impecable", aseguró Germán Martitegui, mientras que Damián Betular lo calificó con un "10" y Donato aseguró que era "el mejor postre" que habían probado en toda la segunda edición de MasterChef.

Habría que ver qué opinarían los jueces del postre tres leches de Susana Giménez, que aprendió la receta durante una visita a Vancouver para entrevistar a Luisana Lopilato. En el programa especial que la diva grabó en aquella ocasión, la actriz le enseñó a prepararlo a través de una receta tradicional de su familia.

Por supuesto, Luisana es una experta a la hora de hacerlo. Pero con una salvedad. Es el único postre que hace. Por ese motivo, Michael Bublé quedó fascinado la primera vez que lo probó. En más de una ocasión, los artistas mostraron en sus redes sociales cómo hacerlo.

RECETA (por Cocineros Argentinos)

Ingredientes

Harina 0000 200 grs

Azúcar 200 grs

Huevo 6

Polvo de hornear 1 cdita

Esencia de vainilla 1 cda

Para la crema:

Leche condensada 1 lata

Leche en polvo 120 grs

Agua 400 grs

Crema de leche 1 lata de leche condensa

Cognac 25 cc

Para decorar:

Merengue italiano 500 grs



Para la masa de la torta tres leches, colocar la harina en un bol y sumar el polvo de hornear, mezclar. Aparte, mezclar los huevos con el azúcar y la esencia más una cucharadita de la mezcla de secos hasta cremar. Integrar ambas mezclas con movimientos envolventes y volcar sobre un molde desmontable de 22cm de diámetro enmantecado y enharinado. Cocer al horno medio por una hora a fuego medio.

Para la crema de tres leches, en un bol mezclar la leche condensada, la crema de leche y la leche en polvo disuelta en agua más el cognac. Pinchar la torta con palillos de brochette, hidratar bien la torta con las leches. Decorar con el merengue italiano.