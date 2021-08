Tres meses después de separarse de Luciano Castro, Sabrina Rojas comenzó un romance con el ex de Jimena Barón

Más rumores para Sabrina Rojas. Aunque claro que nada tienen que ver con una reconciliación con Luciano Castro, como ya sucedió hace un tiempo. Esta vez, la bella rubia habría dado el primer paso para dejar atrás al actor y encarar una nueva relación.

Según rumores, que suenan cada vez más fuerte, Sabrina estaría en pleno romance con el Tucu López, el locutor y actor, que salió durante varios meses con Jimena Barón. Al parecer, la actriz y modelo fue a ver Sex, la obra que dirige José María Muscari, y quedó encantada con los atributos del Tucu.

¿Cómo siguió la historia? Después de comentarle a Muscari que López le había parecido atractivo, el creador de Sex se lo contó a su dirigido. Apenas unas horas después, un mensaje de Whatsapp apareció en el teléfono de Rojas. Era el Tucu que le preguntaba qué le había parecido la obra y, por supuesto, si le gustaría salir.

De ahí en adelante, la pareja salió varias veces. Aunque siempre al mismo lugar y bien lejos de los ojos curiosos: la casa del Tucu. Según allegados a él, dicen que está feliz y que la pareja se lleva muy bien. Pero, por el lado de ella no hubo ningún tipo de blanqueo. Al parecer, no quiere que su ex marido se entere por los medios y si la relación con el Tucu sigue bien, le contará a Luciano que está de novia. Pero para eso falta.

La última vez que Sabrina habló sobre el amor fue cuando se supo de la ruptura con Castro. En aquel momento dijo: “No nos aguantábamos más, la convivencia, doce años juntos, una pandemia que nos agarró trabajando juntos, volvimos de Mar del Plata y no nos separamos más en casa, sin trabajar, no podíamos salir a hacer nuestras cosas, nos encontramos en pandemia en un momento de niños 24x24 de 8 y 6 años, sin nadie que te ayude, no salir, no trabajar, te desmotivás”.

Y agregó: “Estoy ejercitando la soltería, lo estoy disfrutando, de todas las separaciones que tuvimos es la que mas disfruto. Aunque todos me dicen que volvemos. Fue un año donde nos sostuvimos, muy charlado, a él le gusta estar encerrado pero no por elección. Las primeras semanas nos mirábamos como ‘qué estamos haciendo’ pero ahora estoy.... como…”.

Y finalizó: “Es sin sexo la separación, por lo menos entre nosotros dos. Somos una pareja que renació de todo y ésta es la primera vez que Luciano se muda, siempre lo sostenemos bajo techo, es la primera vez que se va”. Por otro lado, sobre su soltería, Sabrina lanzó: “12 años en pareja, cuando esta el rumor de que te separás, aparece Instagram y es un mundo nuevo, me siento adolescente, ¡ah! Gente nueva, miro y me levanta el ego”.

Lo extraño es que en las últimas semanas se decía que Castro salía con Barón, que actualmente brilla en el jurado de Showmatch. En ese punto, Rojas dijo: “Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertad. Me parece muy bien que lo haga. Pero no hablamos de eso. Él hace su vida de la forma que quiera, y yo hago la mía. No se pregunta. Eso también hace que la amistad siga. Por ahora venimos así”.

Los rumores de romance entre Castro y Jimena comenzaron luego de que la cantante contara que estaba conociendo a alguien y relató: “Bebí mucho alcohol con hielo en un balcón. Estaba con un chico muy lindo, tuve que darlo todo. Tuve que desnudarme, secundarlo con el habano. Yo soy muy gaucha. Él tiene mucho más para ser quemado. Yo estoy tranquila”. Después de eso, apareció una foto de Luciano mientras fumaba un habano. A partir de ese día, hubo silencio. ¿Será por eso que Sabrina apuntó a Tucu? Raro.

En tanto, Majo Martino reveló sobre el Tucu: “Yo quiero que Sabrina vuelva con Luciano Castro, me encanta esa pareja, pero para un impasse el Tucu va. Porque aparte me hablaron de él a nivel sexual y me dijeron que es muy potente, es terrible. El Tucu es terrible, llega a lugares que… bueno… No puedo decir lo que me contaron. Cuando termine esto se los cuento, y no es que me da vergüenza, sino que me tengo que frenar".

Y agregó sobre los gustos del actor de Sex: "Como que el Tucu va a lugares que otros no llegan. Es muy curioso y explorador. Por ende, genera cosas que otros por ahí no generan. Lo digo a sexualmente hablando. Es muy explorador".

Por su parte, Mariana Brey respondió: "Yo no aplaudo mucho este romance. Ella me cae mil puntos y me parece que se merece algo mejor. No me gusta, el Tucu no me parece un buen candidato... Lo digo así para ser elegante".

Y finalizó: "Para divertirse, sí. Pero ella me parece divina, piola, inteligente y se merece algo mejor. Si es para un touch and go bienvenido sea. Lo digo por muchas referencias que tengo de él, y no de Jimena Barón, de otras. Conozco a algunas ex del Tucu que no son conocidas, y no me hablan bien de él".