Tríos e infidelidades: la cruda respuesta de Ashton Kutcher a Demi Moore

Luego de las declaraciones de Demi Moore sobre las preferencias sexuales de Ashton Kutcher, las infidelidades y los tríos que le pidió mientras estaban en pareja, el actor salió a defenderse de una peculiar forma: publicó en Twitter su número de teléfono.

En el mismo tweet, el actor sostenía que si alguien quería preguntarle directamente le escribiera. Sin embargo, se encargó de poner una respuesta automática para no tener que responder el aluvión de mensajes que le llegaron. Kutcher y Moore empezaron a salir en 2003; durante los casi 10 años de la relación ella contó que las infidelidades por parte de su ex marido eran recurrentes.

Además, relató que el principio de fin de la pareja fue cuando accedió a protagonizar al menos dos tríos sexuales. El actor, que había mantenido el silencio durante las primeras horas de conocidas esas declaraciones, decidió utilizar su cuenta de Twitter para dar a conocer su opinión.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️