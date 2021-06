Triste noticia: murió Jorge Cwirkaluk, el papá de El Polaco

El Polaco, Ezequiel Cwirkaluk, viven uno de los momentos más duros de su vida. Varios allegados al cantante confirmaron que Jorge Cwirkaluk, el padre del artista, falleció esta tarde. La primera información que circuló fue que el hombre fue encontrado tirado en una de las habitaciones de su casa, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Desde Twitter, Ángel de Brito confirmó la noticia del fallecimiento del papá de El Polaco. El conductor de LAM subió una captura de un posteo que realizó la productora Junior y que confirmaba la triste noticia. En el mensajes, decía: "Enviamos nuestras condolencias y abrazamos fuerte a la familia Cwirkaluk en este duro momento. QEPD Jorge".

El domingo, cuando se celebró el Día del Padre en Argentina, El Polaco le había dedicado un cariñoso y hermoso mensaje en su cuenta de Instagram: "Feliz día al mejor papá del mundo... siempre me quedaré con todo lo que me enseñaste lo bueno y lo malo... y si te tendría que elegir lo volvería a hacer ! ??".



La historia de vida de Jorge se hizo pública cuando, hace unos años, dio una entrevista y contó que perdió todo cuando su hijo Ezequiel tenía 5 años. Él era dueño de una fábrica de aberturas que tuvo que cerrar, debido a sus adicciones al alcohol y a las drogas.

En ese momento, su padre fue internado en una clínica para ser rehabilitado. Entonces la mamá del Polaco, tuvo que sobrevivir con sus tres hijos con solo 150 pesos que cobraba de un plan. Además, en plenos 2000, vivían del trueque y vendieron todo lo que tenían en su casa.

Hace algunos años el Polaco habló sobre esos desencuentros que tuvo con su papá. Emocionado, declaró: "Vivía con mi papá, Jorge Carlos, mi mamá, Mariana, y mis dos hermanos menores: Jonathan y Rocío. Y en principio tuve una vida más o menos normal, pero después hubo algunos problemas porque ahora mi viejo está bien y no quiero lastimarlo. Pero bueno, hubo un tema de adicciones por parte de él que hizo que las cosas se pusieran jodidas".

Pero la historia fue más dura. A los 13 años, el Polaco decidió internarse en un centro de rehabilitación para que su madre no tuviera que cuidarlo. El padre del cantante contó en una entrevista: “¿Sabés por qué se internó? Él se internó porque yo me interné. Yo estaba con las drogas y el alcohol. Yo me interné dos años y él quería estar conmigo porque me extrañaba. Yo estuve en el Pabellón 1 de Open Door”.

Y Jorge completó: “Lo más importantes es que mi hijo nunca me abandonó durante todos el tiempo que duró mi recuperación. Siempre me apoyó y estuvo a mi lado. Me pasó a buscar con un auto y me llevó para recuperarme. El Polaco me salvó la vida. Y siempre se lo voy a agradecer”.