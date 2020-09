Tristeza, depresión y ¿problemas económicos? Charlotte "cobra mucho menos" que Alex en el Cantando

Charlote Caniggia no estaría pasando por un buen momento y son muchos los que aseguran que la mediática busca regresar a Marbella, España. Este martes, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis tuvo un flojo debut en el Cantando 2020 al interpretar el tema Mayores, de Becky G.

Al jurado no solo no le gustó la actitud de la mediática, sino que, a diferencia de su hermano, Alex Caniggia, le puso una calificación muy baja: "Era obvio que iba a pasar esto. Es un show, te critican, te tiran mierda y estoy acostumbrada", sostuvo Charlotte, visiblemente molesta.

Pero a su pésimo estreno en el certamen de canto, se le sumó una nueva interna familiar que tiene, esta vez, como protagonistas a su mamá y a su hermano Axel, quien acusó a Nannis de haber estado ausente mientras él pasaba un mal momento a causa del coronavirus.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Para estar mañana en el recuerdo de tu hijo, debes estar presente en su vida. Qué lástima que no lo estás”, publicó el artista plástico.

Todo esto, sumado a que el contrato de su mellizo con LaFlia es mucho más alto que el de ella, la tiene molesta. Durante el programa Bendita, Mercedes Ninci reveló Alex Caniggia cobra mucho más dinero que Charlotte por estar en el reality de canto.

"¿Quieren que les cuente la verdad? Dijo una cosa muy fuerte: ‘Me gustaría desaparecer de este mundo’. Está muy deprimida y quiere volverse a vivir a Estados Unidos o España", dijo Ninci.

Y agregó: "Me contó una persona que está todo el tiempo con ella que el Cantando le puso mucha presión, le hace muy mal la pelea familiar, la mala relación con el padre".

En este contexto, la panelista señaló que Charlotte no la está pasando bien económicamente: "Estaba sin un mango, debía cinco meses de expensas del (Hotel) Faena. La madre cobró unos 40 mil euros y le pagó las expensas", explicó la periodista.

Y finalmente agregó otro dato que estaría molestando a Charlotte. "Tengo un dato más: no cobran igual los dos Caniggia. Me contaron que cobra mucho más Alex que ella". Al finalizar su participación en el Cantando 2020, la hija de Nannis cargó contra el jurado y aclaró: "Yo en español canto muy mal, canto como una mexicana borracha. La gente no entiende eso, que canto mal en español, pero canto muy bien en ingles".