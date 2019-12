Tristeza: después de casi 20 años luchando contra su enfermedad, murió Marie, la cantante de Roxette

Al cabo de una larga y dolorosa lucha contra un tumor cerebral, la cantante Marie Fredriksson, integrante del grupo Roxette -que conformaba junto a Per Gessle-, murió en la mañana del lunes 9 de diciembre en Suecia. Marie tenía apenas 61 años y se había enterado de su enfermedad en 2002. “Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre en las suites de su antigua enfermedad", escribe Marie Dimberg, contacto de prensa de Roxette.

Marie Fredriksson desafió todos los pronósticos con su supervivencia: le habían dado apenas un año de vida. Las secuelas de su lucha fueron durísimas: su vista decayó, al igual que su motricidad, su audición y su memoria. Escribió junto a una periodista un libro autobiográfico llamado Listen to My Heart, como una de sus canciones más conocidas. donde describía su terrible experiencia.

“Pasé trece años de mi vida bajo el estigma del dolor, pero nunca me di por vencida y no me voy a rendir. Voy a seguir peleando hasta que no pueda más. Fue un milagro que sobreviviera. Si uno no pasó por esto, no puede entenderlo. Las dificultades de la vida no terminan nunca. No se puede vivir sin dolor".