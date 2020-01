Tristeza en el rock: Ozzy Osbourne reveló que tiene Mal de Parkinson

Acaba de grabar un disco hermoso, Ordinary Man. Acaba de sorprender al mundo con su dúo con Elton John en el tema que le da título el disco. Y poco después, sorprendió al mundo con una noticia muy triste. Ozzy Osbourne contó en una entrevista televisiva con el programa Good Morning America que tiene una forma de Parkinson denominada Parkin2. Acompañado por su compañera de toda la vida, Sharon Osbourne, Ozzy se mostró apenado y dejó por momentos el relato de su enfermedad en manos de su esposa Sharon. Ella contó que su esposo puede tener "dos días buenos y uno muy malo", aunque aclaró que el Parkinson "no es una sentencia de muerte"

Me cuesta esperar a estar lo suficientemente bien como para volver al ruedo, eso es lo que me está matando", expresó. Ozzy contó que para él, subir al escenario es su "verdadera droga" y que "Esa es mi droga hoy. Ya probé toda la otra basura, lo dejé en el camino, y sobreviví", indicó.

"Necesito que vuelva al escenario, porque él lo necesita y porque ya me está volviendo loco", reveló Sharon, entre lágrimas.

Sharon contó que la pareja tiene previsto viajar a Suiza para consultar a un especialista. "Hemos llegado a un punto en este país donde no podemos ir más allá porque tenemos todas las respuestas que podemos obtener aquí, así que en abril vamos a visitar a un profesor en Suiza que se especializa en que el sistema inmunológico esté óptimo". Ozzy les prometió a sus fans, y acaso a sí mismo, que va a regresar a los escenarios. "Aún no he terminado y no voy a irme todavía". Ozzy tiene 71 años, la misma edad que el Indio Solari, a quien también afecta la misma enfermedad.