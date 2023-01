Tristeza infinita: murió un actor de Argentina, 1985, a horas de la nominación al Oscar

A menos de un día de que Argentina, 1985 recibiera la nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera, la tragedia envolvió a su elenco luego de que se confirmara el fallecimiento del actor Claudio Da Passano a los 65 años, quien interpretó a Carlos Somigliana en el filme, uno de los ayudantes del fiscal Julio Strassera que inmortalizó Ricardo Darín.

Claudio venía de una familia vinculada al mundo artístico, ya que sus padres fueron los actores María Rosa Gallo y Camilo Da Passano, y su hermana, quien paradójicamente murió a la misma edad pero en 2014, era la actriz Alejandra Da Passano, quien fuera pareja de Rodolfo Ranni. Además, su pareja era Malena Figó, otra experimentada mujer de las tablas y los escenarios.

Argentina, 1985 fue la última película en la que trabajó y allí se puso en el papel de la primera persona que apoyó al fiscal Strassera en la epopeya en la que se involucró para lograra juzgar a las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983.

"Con gran dolor despedimos al actor Claudio Da Passano, afiliado a nuestro sindicato desde 1985. Llevó adelante una amplia y destacada labor en teatro, cine y TV. Nuestras condolencias a su compañera, la actriz Malena Figó, familiares y amistades, abrazándolos en este duro momento”, escribieron durante la mañana en el Twitter de la Asociación Argentina de Actores.

Otra de las personas que se refirió a su fallecimiento fue Darín, quien en sus redes lo saludó conmovido por lo ocurrido. "Querido Claudio, ¿cómo aguantar esta tristeza de tener que despedirte tan temprano? Ojalá la emoción de festejar nuestro trabajo te acompañe en este viaje... estoy destruido y agradecido por haberte conocido, gran compañero. Hasta el reencuentro, mi abrazo", publicó

Da Passano debutó en teatro en 1983 y desde ese momento se encontró con lo que sería su oficio y vocación hasta el último de sus días. Fue fundador del grupo independiente La Banda de la Risa y también hizo sus papeles en televisión en programas de la talla de Chiquititas, El Tigre Verón y Poliladron. Por otro lado, con I pagliacci se llevó el premio ACE al mejor espectáculo de humor.

La triste noticia se conocía menos de 24 horas antes de que se oficialice que la película dirigida por Santiago Mitre competirá por una estatuilla el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de la ciudad norteamericana de Los Ángeles, lo que generó un fuerte sinsabor en el elenco que venía celebrando el logro.

La participación de Da Passano en la película había sido motivo de orgullo para el actor, no sólo por la temática y el abordaje histórico, sino por el éxito que significó en las taquillas -donde ya la vieron más de tres millones de personas-, como en las repercusiones y premios y nominaciones internacionales.

"Muchos de los intérpretes de mi generación estamos atravesados por los hechos ocurridos durante la dictadura. Recuerdo que el Juicio a las Juntas fue una situación tensa porque, a pesar de que los militares no estaban en el poder, no eran débiles, por lo cual era una amenaza constante. Filmar con toda esa carga emocional era complicado para nosotros; si no, sería algo pedagógico o didáctico, y la idea no era esa", reconoció hace unos meses ante El 1 Digital.

Allí también había detallado la travesía que significó filmar la película en medio de la pandemia de Covid-19. "Se trataba de una de las primeras películas que se llevaban a cabo durante esa época y había que controlarse clínicamente, por eso tuvimos muchos cuidados y fue complicado porque no se sabía cómo abordar algunas tomas. Algunos actores y técnicos se enfermaron y, como consecuencia, había que reemplazarlos", recordó en aquel entonces.

En unos meses, su último film irá por el máximo reconocimiento cinematográfico a nivel mundial. En caso de que el sueño se cumpla y el país se lleve su tercer Oscar, ya se sabe a quién estarán dedicados los agradecimientos.