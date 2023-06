"Triunfó el amor, hermanas": Mac Allister llegó al Liverpool, posó con Ailén Cova y revolucionó las redes

La novela que se abrió con la ruptura de la pareja que hacían Alexis Mac Allister con Camila Mayan, luego de que festejaran juntos la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y de que el futbolista comenzara una nueva relación sentimental con Ailén Cova, escribió un nuevo capítulo este jueves, cuando el Liverpool FC, nuevo equipo del mediocampista, publicó una foto de su flamante número 10 con su novia.

Es evidente que la polémica que se inauguró cuando Mac Allister anunció que comenzaba a salir con quien fuera su mejor amiga y que dividió las aguas entre los "pesimistas de la traición" en las redes sociales, no le dará descanso a Cova ni al ex Boca Juniors. Esta vez, a partir de la postal de ambos juntos que circuló en las redes, "Cami Mayan" se convirtió nuevamente en tendencia en Twitter.

Reclamos a favor de ella y en contra de "la nueva" se multiplicaron en la red social del pajarito. Si bien la polémica acerca de cómo se dio la ruptura, si hubo infidelidad o no, y si el futbolista tuvo la responsabilidad afectiva suficiente en la separación con su ex es un hecho, en las voces anónimas de las redes sociales se dividieron las aguas y allí la influencer de moda está haciendo la diferencia, al menos en cantidad de seguidores y apoyo.

El origen de esta toma de postura general a favor de la ex del deportista es probable que resida en la proyección que muchos y muchas usuarias hacen de su propia experiencia con una ex o un ex que les fue infiel. Además, es un hecho que son pocas las voces que defienden el amor que triunfó entre Mac Allister y quien fuera su mejor amiga.

En este sentido, los posteos y los comentarios en la foto de Cova y Alexis juntos tras su firma del contrato, son en muchos casos, demasiado creativos, y en otros, durísimos en sus reflexiones y acusaciones.

"Yo lo amaba tanto tantoooo, pero me volví fan de Camí Mayan, es como si fuera mi amiga de toda la vida y jamás la he visto", reconoció una nueva fanática de la influencer. Aunque también abundan las críticas más modestas, como "Cami se hubiera vestido mejor" o hasta consignas más jugadas como "Cami Mayan o muerte".

"Mirá que cornudas famosas hay un montón, pero el caso Cami Mayan me llegó al corazón, la piba tiene algo que te hace quererla y aparte que la situación fue horrible y bastante pública", reflexionaron en Twitter, a favor de la ex de "El Colo". "Es más tendencia Cami Mayan que Mac Allister", escribió alguien más, en una descripción involuntaria de lo que generó la separación que enfrentó antes de la Navidad.

Es cierto que la división y la grieta natural que suelen generar todos los temas que son analizados por "la cloaca" de Twitter, también originó posiciones a favor de Ailén -o en contra de la anterior-, de sujetos que tienen más incorporado el refrán que dice que "de los cuernos y de la muerte no se salva nadie".

Aunque estos defensores de Cova muchas veces apelan a comentarios controversiales como "la foto que hará llorar a media comunidad cornuda" o "qué vida te vas a perder Cami Mayan", la mesura y comprensión sobre lo que sucedió en la relación también se presentó en otros comentarios

"Pensemos que la mina está enamorada de él hace mil años y tuvo que verlo con otra. Aunque amo a Cami Mayan, esta vez triunfó el amor, hermanas. No jodan más", pidió una usuaria de la red del pajarito, echando un poco de agua al fuego del cruce de opiniones que se presentó allí.

La proyección de las problemáticas y los eventos personales vividos es evidente, y es el principal motor de todas estas opiniones. Las sensibilidades por el caso son cada vez más fuertes y, semanas atrás, se manifestaron cuando se viralizó que Cova había comentado un "lindosss" en una publicación que Cami había subido con su entonces pareja, en el marco de una vacación que estaban disfrutando en las playas de Miami para julio de 2021.