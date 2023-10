“Trola, groncha y gato": Noelia Marzol defendió a Sofía Clerici y en las redes la atacaron

El escándalo explotó el último fin de semana: el ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, tuvo que renunciar al cargo que ostentaba en la provincia luego de que Sofía Clerici blanqueara su romance con él y expusiera el millonario viaje que hicieron por Marbella: copas de champagne, mariscos, yate de lujo, reloj de marca premium y carteras de costosas marcas dejaron en jaque la carrera política del ex esposo de Jésica Cirio.

Frente al repudio generalizado que se formó en las redes sociales y en los medios en general, la modelo hizo público un insólito descargo a través de sus redes sociales. "Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar sin saber, yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá”, explicó Clerici, a quien se la veía disfrutar del paseo en yate junto al ex titular de ministros de la provincia.

Y sobre las postales de ostentación, explicó que Insaurralde viajó a Europa y aprovechó para concretar el encuentro: “Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”. “Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita para que sepan también”, sumó.

Claro está, muy pocas personas le creyeron, aunque otras decidieron salir a defenderla ante la llamativa cantidad de críticas que recibió. Entre ellas, se destacaron los dichos de Noelia Marzol, quien no sólo salió en defensa de la modelo, sino que además aseguró que tiene “unos ovarios gigantes” por haber publicado ese material en sus redes sociales. “Trola, groncha, puta, gato, topo…¡guau!”, comenzó escribiendo la bailarina.

Y siguió: Para mí es una mujer con unos ovarios gigantes, que por el motivo que sea, nos mostró lo que aparentemente muchos sabían y miraban para otro lado ¿La atacan y la menosprecian? Rarísimo el enfoque ¿Sinceramente piensan que ella carece de discreción?". De acuerdo con la modelo, Clerici no merece "el agravio" que recibió al estallar la polémica y no dudó en tildar de "corrupto" a Insaurralde. "Pueden bandearme todo el domingo. Seguiré pensando que el corrupto es él y la señorita no merece el agravio. Y si. ovarios gigantes. Sabía lo que hacía publicándolo. Lo que se generaría. Y si, es discreta. Si eso es lo único que vimos, lo es. Putearla a ella no cambia lo asco de este señor", cerró.

Lo cierto es que la publicación de Marzol generó un feroz debate en las redes sociales y si bien algunos coincidieron con ella, la gran mayoría sostuvo que la modelo es tan responsable como el ex intendente de Lomas de Zamora. "Lo peor es que no pueda disimular el asco que le provocó, me parece, debería ser más profesional en mí humilde opinión, sobre todo por lo que cobra y encima con la de los impuestos, aunque está muy bien que lo expuso", le aseguró a Marzol un internauta.

Otra usuaria muy mucho más lapidaria y, junto a los datos del monotributo de Clerici, disparó: "¿Claro, ella es una pobre victima mas, no? Sabía que el dinero venía de la corrupción y lo acepto en forma de regalos y/o honorarios. Además va a tener que demostrar su ritmo de vida siendo monotributista clase A". Mientras que una última usuaria le advirtió: "Para mí ovarios gigantes tiene la chica que trabajaba en casa, que tenía 8 hijos y era la única que trabaja en la familia..."

Al respecto, Noelia tuvo que salir de contra y responderle a sus detractores. "El que le paga con los impuestos nuestros es el que está haciendo cualquiera", le respondió al primero. "Si, seguro que no se daba cuenta lo que estaba haciendo publicando eso… y seguro que es el primer viaje que hacen juntos… ¡seguro que es el único político o con el que estuvo! ¡Déjame de joder!", ironizó Marzol.

Y finalmente a la última usuaria que le salió al cruce, le respondió: "No recuerdo haber dicho que esa chica no tenga ovarios gigantes". "Relájense los fanáticos y trols. No opine desde lo político. Sea del partido que sea mi postura es la misma. Ocúpense mejor del debate. Me voy a tomar sol. Esto por pensar que el señor que ocupa el cargo político es el que debería estar siendo juzgado. Más de lo mismo. ¡Nos merecemos todo!", concluyó.