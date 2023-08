Trueno, Catriel y María Becerra: los artistas que se sumaron a Lali para bardear a Milei

“Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen!”. Esto fue lo que dijo, palabras más, palabras menos, Lali Espósito a través de las redes sociales luego de que Javier Milei se posicionara como el candidato a presidente más votado durante las PASO que se llevaron a cabo el domingo.

Pero frente a la gran repercusión que generó los dichos de la actriz, varios otros artistas salieron a reflexionar sobre lo que podría pasar si el libertario gobernara por los próximos cuatro años el país. Sus mensajes se volvieron virales y, tal y como le ocurrió a la ex Casi Ángeles, rápidamente varios internautas salieron a criticarlos.

Catriel llamó a resguardar los derechos adquiridos

Catriel, que lleva varios hits tanto en su carrera, como solista y en colaboración con su amigo de toda la vida Paco Amoroso, llevó el discurso por el lado de la empatía y su preocupación por el acceso a la salud y a la escuela pública: “Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis y público, y no podría haber ido al colegio (si no fuera así) porque no tenía la guita para pagar mi educación”, dijo el cantante y continuó: “Si los hospitales fueran todos privados yo estaría muerto. En más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos”.

Haciendo clara referencia a los dichos de Milei, dijo: “Cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde mi amor”. Además, reafirmó: “¡Ojo! porque el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas porque esos son derechos”. Fiel a su estilo y comprometido con el contexto. el músico sostuvo que “es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quien lo vamos a dejar”.

Trueno lo hizo otra vez

Trueno es uno de los referentes sociales y políticos que más se la juega en cuento a la defensa de los Derechos Humanos y claro, que ante el triunfo de Milei, no dudó en manifestar su repudio: “Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”, dijo en su cuenta oficial de Twitter.

Pero esta no es la primera vez que el cantante expresa su descontento. Cuando se conoció la muerte de un chico de 17 años tras la brutal represión en Jujuy, dijo: “Basta de gatillo fácil. Basta de abuso de poder. Basta de muerte. Tarde o temprano se les va a caer la gorra de la cabeza. Esto está pasando hoy, ahora. No podemos hacer silencio. Fuerza y Justicia, Jujuy”.

Emilia Mernes, María Becerra y los "likes" en contra del libertario

Si de sororidad hablamos, Emilia Mernes y María Becerra salieron apoyar a Lali a través de las redes sociales. Sin ir más lejos, "La nena de Argentina" apuntó contra Fede Bongiorno, el fanático de Gran Hermano que se hizo popular durante la última edición del reality, y le dio un "me gusta" a un comentario que apuntaba contra el influencer por compartir una foto del candidato de Libertad Avanza tomando un café "solo" en sus redes sociales.

Esto molestó, y mucho, a algunos internautas, y sobre todo a la artista que no dudó en salir a darle "like" al siguiente comentario contra Bongiorno: "Sobre: nombre masculino. Cubierta plana de papel que puede cerrarse y en que se incluyen cartas o documentos que han de enviarse de una parte a otra".

Bonus track inesperado: Pampita preocupada por Milei

Si bien Pampita no suele dar declaraciones sobre el ámbito político, se ve que el “asunto Milei” le preocupó y bastante: “Una de las que más me preocupan y hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa era la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad”, expresó con un halo de indignación medio escondido.

En comunicación con el equipo de LAM, expresó: “¿Eso cómo sería en el país? Digamos, los ejemplos que tengo de afuera de otros países es que no hay un testeo previo de la salud mental de las personas que compran las armas. Como sabemos, hay tiroteos en colegios, cines, teatros, no sé si ese es el país que quiero para mi familia a futuro y es una de las cosas que más me preocupan de Milei. También habló de la venta de órganos, privatización de los colegios públicos y de la salud pública”. Esta vez, Pampita se la jugó y expresó su principal preocupación, ¿Qué pensará García Moritán sobre esto?