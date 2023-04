“Tú juegas con uno y pasas al siguiente”: Rusherking, tras los rumores de crisis con La China

Eugenia La China Suárez y Thomas Nicolás Tobar, mejor conocido como Rusherking, comenzaron a dar indicios de que estaba comenzando una relación a mediados de mayo del año pasado. Incluso, por esa fecha, durante la madrugada post Martín Fierro, se los vio a los besos en un after party de la entrega de premios confirmando los rumores que habían empezado a circular de un romance entre ellos. Pero casi un año después, la pareja estaría pasando por una fuerte crisis y los últimos posteos del cantante solo alimentan esa versión. "¿Acaso no tenemos espacio para cometer errores?”, tuiteó Rusher, despertando el interés de propios y extraños.

Pero ese no fue la única publicación del artista, ya que minutos después citó una frase de “De Nada”, uno de sus últimos lanzamientos musicales: “Tú juegas con uno y después pasas al siguiente”. Y como si esto no fuera suficiente, el rapero compartió una selfie mirando fijamente a la cámara, con cierta expresión de tristeza y con una canción de fondo donde pide “perdón por la intensidad”. "Le estás tirando una indirecta a la Chinita”, “¿Te dejó la China? Algo más va a venir”, “Vos hiciste lo mismo”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del cantante en Twitter. Además, resaltaron que ya no interactúan entre ellos en las redes, tal y como lo solían hacer a menudo.

Quien instaló los rumores de crisis en la pareja fue Vicky Braier, alias Juariu, en las redes sociales, luego de darse cuenta que la actriz se deshizo de toda la colección de gorras de Rusher que guardaba en su casa. "Se dice que algo pasó entre él y La China... Yendo a investigar", escribió la panelista y luego, agregó junto a las fotos que prueban su descubrimiento: "Creo que antes tenía ahí las gorras de Rusher". En ese contexto y ante la escalada de rumores que afirmaban que estaba separado de La China, el músico compartió una estrofa perteneciente a una canción que él realizó junto a Yami Safdie: "Te di todo, pero no te alcanzó, lo peor es que el que sufre soy yo”.

Cuando comenzó a salir con La China, Rusher venía de una larga relación con María Becerra y ella se había separado de Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio. “Están separados, pero se pueden reconciliar. Él hizo un recital, pero la canción principal que está promocionando, la del casamiento, no la cantó. Había una pasarela preparada para que la atraviese La China Suárez y nunca se usó”, señalaron en Socios del espectáculo.

La información fue dada la semana pasada y detallaron que durante el show que dio Rusher el 24 de marzo, “hubo gritos” tras una discusión y advirtieron que ella “lo terminó dejando plantado” delante de miles de personas. Incluso, en la misma línea destacaron que él no la acompañó al cumpleaños de Mery Del Cerro, lo que encendió aún más la hipótesis de una ruptura.

Lo cierto es que Pochi, de la cuenta de Instagram @gossipeame, dialogó con el periodista Juan Etchegoyen y reveló que mantuvo una charla con La China, donde la actriz con “muy buena onda” le dejó "muy claro” cómo están las cosas: “Me dijo que nada que ver”. “El textual fue: ‘Ay, qué densos, me separan una vez al mes’. Y me puso unos emojis como que te estás durmiendo o que estás aburrido", dijo.

Y sentenció: "Eso, literal, me puso, que la aburría que la separaran todos los meses de Rusherking por diferentes situaciones”. Asimismo, la influencer remarcó que Suárez estuvo en el Movistar Arena durante el show del cantante. “Cuando le consulté esto puso una historia de la canción como diciendo ‘acá no ha pasado nada. Por ahí pueden tener una discusión y alguien dice ‘se van a separar’ pero ella me niega rotundamente que estén en crisis o separados”, cerró.