"Tu luz es la mía": el recuerdo de Cris Morena a 12 años de la muerte de Romina Yan

Como cada 28 de septiembre el aniversario por la muerte de Romina Yan llena de emoción a todos los que han sido acompañados en su infancia a través de sus programas.

Con apenas 36 años la actriz falleció tras desplomarse en la salida del gimnasio al que concurría en la esquina de Avenida del Libertador y Alvear, en Martínez. En ese entonces un amigo la llevó hasta el Hospital Central de San Isidro, en donde intentaron reanimarla por cincuenta minutos, pero la maniobra no logró tener éxito y se determinó que había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Si bien sus padres Cris Morena y Gustavo Yankelevich decidieron no difundir los resultados completos de la autopsia con la finalidad de mantener este doloroso momento confidencialmente, han trascendido hipótesis con respecto a la salud de la actriz. Debido a que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático, es decir que no fue a raíz de un golpe, los médicos ordenaron una segunda autopsia para determinar si ésto había sido causa de una arritmia.

Tras la realización de la misma, se constató que Romina no tenía enfermedades cardiológicas preexistentes, y a raíz de eso comenzaron a surgir las especulaciones sobre sus trastornos alimenticios. Un tema del cual ella hablo en una entrevista con Clarín en el año 2003 y reveló: “Tenía 15 años, iba a un colegio de doble turno, trabajaba hasta las tres de la madrugada… ¡y me levantaba a las siete de la mañana! Empecé a sufrir de anorexia, obsesionada por tener un cuerpo perfecto. La comida fue el cable a tierra de mis miedos y mi inseguridad. Mi boicot contra mí misma. En general, de eso no te curás. El fantasma de la gordura acosa siempre. En mi caso, la salvación fue mi matrimonio con Darío Giordano, y mis hijos: Franco, Valentín y Azul”.

No obstante a estas declaraciones, y a su situación de ese entonces, la actríz había manifestado su disconformidad con su cuerpo y su relación con la comida mientras realizaba el programa "Jugate conmigo", producido por RGB Enternainment, perteneciente a su padre Gustavo: “Cuando empecé en Jugate conmigo tenía problemas de anorexia. Sentía que no podía encontrar un equilibrio, o estaba muy flaca o estaba muy gorda, no podía frenarme”, explicó el diálogo con Clarín. La hipótesis de que Romina habría muerto por una grave anorexia que sufría en ese momento nunca se terminó de confirmar, y solo continuaron como especulaciones.

El hijo mayor de Romina también se hizo presente en las redes sociales y compartió una tierna foto para recordar a su madre en el día que se cumplen 12 años desde su fallecimiento.

Cris subió un posteo para recordar y homenajear a su hija en la conmemoración del aniversario de su muerte y le escribió: "Romina, muchachita alada. Romina, dulce, iluminada. Romina, almita elegida. Romina, para dar la vida. Ro, tu luz es la mía. Te amo, mamá". Canción característica del programa Chiquititas, que Romina protagonizó. El amor que Romina dio, todavía sigue intacto en todos.