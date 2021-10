"Tu mamá quería que abortara": la crisis de L-Gante y Tamara Báez a un mes del nacimiento de su hija

Casi a la par del escándalo que se desató entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez, Tamara Báez hizo pública su separación de Elian Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, y despotricó contra todo su entorno, apuntando especialmente contra la madre del músico, Claudia Valenzuela, a quien acusó abiertamente de querer que abortara a Jamaica, la hija que tuvieron el pasado 13 de septiembre.

Las separaciones de Wanda Nara con Mauro Icardi y la de Elian Valenzuela con Tamara Báez ocurrieron el mismo día, apenas cuatro semanas después del nacimiento de la hija de ambos. “No voy a contar lo que hiciste por respeto a nuestra hija, ¿pero decir que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá”, publicó la joven, luego de que el artista la acusara de vivir "de su costilla”.

En un extenso posteo que compartió en sus historias de Instagram, la joven de General Rodríguez no dudó en cargar contra su ex suegra y agregó: “Yo fui a tener a la bebé en un hospital, fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura. Me dan pena vos y tu mamá que quería que abortara y que todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible y le tiene celos a su nieta de un mes”.

Lejos de dar el brazo a torcer, Báez fue por más, acusó al cantante de haber destruido la familia que estaban construyendo y le dedicó otra polémica frase a la madre del músico: “Perdiste a la familia y ahora te querés hacer la víctima; no hay vuelta atrás acá, y encima te metiste con mi mamá, que es la mejor y estuvo conmigo en todas embarazada y ahora. No es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes”.

Actualmente Valenzuela está llevando a cabo el L-Gante Keloke: brindará un show esta noche en un local bailable de San Pedro, Buenos Aires. Sin embargo, se tomó unos minutos de su tiempo para responderle a Bález: "Un día dicen ser los que siempre te apoyan y al otro quieren ser los que te bajan. Con esto me basta y me sobra", compartió en sus historias junto a una foto de su hija en brazos y un guiso de arroz.

A pesar del escándalo, el artista optó por pasar el primer Día de la Madre para Tamara Báez con ella y con su pequeña hija Jamaica durante una jornada de espectáculos que llevó adelante en Lomas de Zamora. Además, el joven de 20 años mostró en sus redes que estaba acompañado por su beba en los brazos de su mamá, por lo que desde el entorno del cantante de “cumbia 420” se animan a afirmar que todo fue una "crisis" pasajera.