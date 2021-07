"Tuvimos choques y algunos roces": Pedro Alfonso y Paula Chaves transitan una crisis matrimonial

Pedro Alfonso y Paula Chaves lograron construir a lo largo de estos años una familia tan soñada como elogiada. Padres de Olivia, Baltazar y Filipa, la pareja se conoció en la pista de Bailando, ella como concursante y él como productor, y lo que comenzó como un juego televisivo terminó transformándose en una historia de amor genuino.

Pero como a toda pareja, los años no vienen solos y la rutina comienza a desgastar esos lazos que parecían irrompibles. Tras 11 años juntos, revelaron que están transitando una crisis: ambos hicieron un vivo de Instagram en el que expusieron todas las cosas que los angustian en la convivencia y utilizaron a sus seguidores como una suerte de psicólogo para afrontar sus problemas.

El primero en arrancar fue Pedro, quien pidió buscar un psicólogo para que escuche ambos puntos de vista. "Vale aclarar que acabo de salir del cuarto, 40 minutos de dormir a la beba. Uno tiene que comprender al otro, depende del lugar donde viene. No es lo mismo una persona que viene de tomar un trago con amigos, que una madre que viene de tratar de dormir un bebé”, dijo Paula.

Buscando complicidad, la modelo le pidió consejos a los internautas: “Me gustaría, si nos están viendo, algún matrimonio que estén juntos, por qué no una terapia de pareja, porque estamos con diferencias últimamente”. A su turno, el actor -ante las insinuaciones de su pareja- le explicó que necesita un amigo, alguien conocido, al que le puedan transmitir sus cortocircuitos semanales. "Tuvimos algunos choques estos días, algunos roces. Hay crisis, cada uno tiene la suya”, agregó.

De inmediato, Paula leyó un comentario de un usuario y aclaró que “no llegan a ser crisis”. Sin embargo, su marido la corrigió: “Sí hay crisis. Cada uno tiene su crisis”. “Estás como muy hablador e interrumpidor hoy. Las peleas no llegan a ser crisis. Vos decís que estas semanas tuvimos muchas crisis pero no”, dijo por su parte Paula, al tiempo que Pedro reveló que “hacía dos días que no se estaban hablando”.

Según dejó entrever la modelo, una de las razones que originó esta disputa es la falta de sueño que viene experimentando a causa de la menor de sus tres hijos. “Claro, pero vos ahí tenés que entender el ultrafondo de la persona con la que estás hablando. No es lo mismo tratar con una persona que no durmió en toda la noche. Tenés que entender que te hablo mal porque no dormí toda la noche. Hay que entender los contextos", agregó Paula.

Antes de cerrar su idea, la ex conductora volvió a ser interrumpida por el productor, quien al leer una afirmación de un internauta que seguía la transmisión, señaló: “Acá dormimos en piezas separadas desde la cuarentena. Me pareció interesante porque los cuartos separados están buenos a veces”. “Estoy hablando, amor”, se quejó su esposa y le preguntó: “¿Vos quéres tu cuarto solo?”.

La transmisión duró casi una hora y media, dos ellos dos hablaron de sus problemas de pareja. “Vos tenés un grave problema: no te acordás de dónde venimos (en la pelea) y ahí me empezás a enrollar y yo termino sacada”, admitió Paula, agregó cuando cuando sucede eso se termina quedando sin ganas de hablar y resaltó que el actor “repite sin para siempre lo mismo”.