“Tuviste un preinfarto”: la noche en la que Holder tomó drogas y casi muere

El uso desmedido de drogas en los jóvenes ha incrementado en el último tiempo. De hecho, hace menos de un mes, murió una persona dentro de un boliche de CABA por consumir droga adulterada. En este mismo contexto, Tomás Holder reveló que sufrió un preinfarto en una fiesta electrónica por mezclar distintos estupefacientes.

“Me acuerdo que me levantaba y lo único que pensaba era en ir a drogarme para tapar emociones”, explicó en Luzu TV el ex participante de Gran Hermano, quien reveló que la peor noche de su vida tuvo lugar el último 10 de febrero cuando concurrió a ver a un DJ internacional, y consumió al menos tres drogas distintas.

“Yo toco fondo cuando el 10 de febrero voy a ver a Eric Prydz, un DJ que venía de afuera. Esa noche me mando tusi, no me pegaba, me mando media pastilla, no me pegaba, y en un momento me mando keta, que fue el peor error del mundo. Estaba bailando y de la nada siento un bombazo en el pecho”, desarrolló Holder.

En ese entonces, el rosarino recordó que un desconocido se le acercó, y en el intento de ayudarlo su situación empeoró: “Me caí al piso, me desmayo y un loco me levanta, me abraza y me dice: ‘Tomi, la estás quedando. Si no te calma la quedás’. Ahí me puse más nervioso, con más palpitaciones. La visión se me iba apagando”.

“Siento un impacto en el hombro que me hace volver, siento de vuelta la música, la visión clara de vuelta y el loco me dijo ‘bailá porque la quedás’. Bailo toda la noche y cuando salgo me llevan al paramédico que estaba en una ambulancia ahí al lado. Me dicen que tuve un preinfarto y que ‘lo que te pasó es muy grave, si no estaba esa persona que te bajara te morías’”.

No obstante, Tomás reveló que cuando los médicos le consultaron respecto a la persona que lo ayudó, se llevó una sorpresa aún mayor: “El paramédico me preguntó quién me ayudó y yo señalo a alguien y le digo ‘él’. Cuando me doy vuelta para llamarlo, no había nadie. Ahí me di cuenta que Dios me dio una segunda oportunidad y que esa persona que yo veía era un ángel que me mandaron”.

Seguido a esto, agregó: “Cuando mis amigos se enteraron de todo esto que pasó, me dijeron ‘Tomi, al lado tuyo no había nadie. Te levantaste del piso solo y te quedaste mirando para adelante toda la noche”.

No obstante, el primer eliminado de Gran Hermano reveló que ya lleva al menos cinco meses limpio, y que el motor para seguir adelante fueron sus amigos y su familia: “Tengo un grupo muy sano de amigos que me ayudó a salir de todo eso. De tanta droga, de tanta ansiedad. Se me hizo muy difícil. Tengo dos hermanitos que me aman, tengo una mamá que me ama. No me puedo morir así”.