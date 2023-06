"¡Tuvo un shock séptico!": Silvina Luna está pesando "40 kilos" y sigue "en coma farmacológico"

Silvina Luna continúa internada en terapia intensiva con respirador en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires y este miércoles por la noche, se dieron a conocer los detalles de su cuadro crítico de salud. "Silvina Luna cumplió 43 años el miércoles pasado y ya estaba sedada. Hace diez días que está atravesando esta situación. La noticia se mantuvo muy guardada por el Hospital Italiano".

El encargado de compartir esta información fue el periodista y conductor de LAM, Ángel de Brito, quien comenzó afirmando que “no hay novedades alentadoras hasta el momento” y que la modelo a “bajó mucho de peso en estos últimos días”. Según explicó, “está pesando 40 kilos”. Además, señaló que los médicos evalúan realizarle “una traqueostomía”.

El conductor de América TV resaltó que el hermetismo que rodeaba a la salud de la morocha se terminó de quebrar cuando "muchos empezaron a alertar porque Silvina había desaparecido de los lugares frecuentes". “Ya conté que estaba sedada, intubada, en coma farmacológico, porque lo que tiene es una falla multiorgánica, que se produce muchas veces en este tipo de cuadros", agregó.

Entre los estudios a los que fue sometida la morocha en las últimas horas, De Brito resaltó que los médicos le hicieron "una resonancia en el cerebro y le dio bien, por suerte, ese fue un dato bueno dentro del cuadro complicado". "Sospechaban al principio una posible meningitis o una encefalitis, porque estaba muy inflamada del cerebro, pero por suerte eso está descartado”, aseguró.

En ese sentido, de Brito reveló cuál es el cuadro de salud de la modelo: “Lo que dicen es que es un cuadro muy difícil de tratar y de estabilizar. Primero tienen que encontrar el tratamiento para esa bacteria para luego poder hacer el trasplante (de riñón) sin ningún tipo de problemas. Tuvo un shock séptico, que es una infección generalizada, y obviamente requirió la asistencia mecánica de las máquinas para poder continuar viviendo de la mejor manera posible".

Finalmente describió que Silvina "venía con fiebre hace varios días". La modelo se encuentra desde hace dos semanas internada en terapia intensiva, sedada y con respirador. Desde su entorno, advirtieron que la situación es grave y que la morocha "lucha por su vida". "Ingresó por guardia con su hermano el día 13 junio. Se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para trasplante renal. Y está intubada", informó Andrea Taboada el miércoles.

En 2010, la morocha se sometió a una liposucción y le pidió a Aníbal Lotocki que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Pero él le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo. Esto le provocó serias lesiones hasta el punto que dio a conocer que "sus riñones dejaron de funcionar". A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones.

En este contexto, Lotocki aseguró no tener responsabilidad sobre el problema de salud que padece Silvina y se desligó de todo. "Lamento mucho lo que está pasando, y me siento muy mal por eso", dijo y advirtió que el cuadro actual de su antigua paciente "no tiene nada que ver" con el procedimiento que le practicó, y lo vinculó a "un estado previo" de la mujer.

En ese sentido, reveló que "hay estudios de Silvina, de 2010, que mostraban una gamaglobulina muy alta", que puede derivar en diversas afecciones como infecciones, cáncer y trastornos por inmunodeficiencia. "(El metacrilato) Lo usé porque estaba permitido", puntualizó Lotocki, quien fue condenado a cuatro años por "lesiones graves", aunque la misma no está firme y puede seguir ejerciendo su profesión.