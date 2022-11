"¡Ubicate!": el contundente reclamo de Tini Stoessel a la actriz porno que intentó seducir a De Paul

“Ubicate”, escribió Tini Stoessel a una influencer que vende contenidos eróticos en redes sociales, luego de haber sugerido que tiene “mejor garganta” que ella para Rodrigo De Paul. Jazpincita, cuyo nombre real es Jazmín Azul, fue entrevistada en un podcast sobre qué le podría ofrecer para darles suerte a los jugadores de la Selección Argentina antes del partido del martes ante Arabia Saudita. “Sos actriz porno”, comenzó el conductor y continuó: “¿Qué mensaje motivacional le dejás a Rodrigo De Paul?”.

La joven que estaba disfrazada de diablita respondió: “Que Tini cantará lindo, pero yo tengo mejor garganta”. “¿Eso qué significa?”, repreguntó el conductor. Con picardía y sin titubear lanzó: “Que le voy a hacer el mejor pe... de su vida”.

Ante esta situación que tuvo contexto de entrevista pareciera que la cantante le escribió un mensaje privado por Instagram determinante: "Ubicate". Jazpincita compartió una captura de pantalla de que le había escrito esto por chat, mostrando que no lo había leído y lo expuso frente a sus seguidores en historias. "Paren todo, se me enojó Tini", publicó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La situación de la entrevista que se dio en Elo Podcast fue compartida en las historias de la cuenta de chismes Gossipeame donde se lo ve al conductor cómo responde frente a la motivacional acción que le haría al jugador de La Scaloneta. “Qué picante”, fanfarroneó.

Jazpincita: otros cruces con otras mujeres de la farándula

Resulta que no es la primera vez que la joven actriz porno de OnlyFans realizó comentarios sobre lo que le haría a las parejas de otras celebridades argentinas. En septiembre de este año, Jazpincita filtró un video en el que se escuchaba una llamada de María Becerra por haberse metido con su actual novio, Rei. La cantante fue determinante: “Te parezco una capa, pero te querés coger a mi novio. Sos una hija de puta. Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades".

También sumó la referencia del engaño de su ex pareja, Rusherking: "A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok. Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”.

Otra bomba explotó por el mensaje que le mandó a Lisandro "Licha" López. "A vos también te espero en mi cama, bombón", había ofrecido Jazpincita. Su atrevimiento llegó a Micaela Tinelli, pareja del futbolista que la defenestró: "Las pibas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien".

Como suele acostumbrar con sus respuestas anteriores, no se disculpó y expuso el mensaje. "¿Una Tinelli me lo viene a decir a mí? Porfa, me río sola", le respondió. Por lo que la hija de Marcelo Tinelli remató: "A vos, que te metés con pibes con novias, sos lo menos".

Además de trabajar generando contenido para adultos, Jazpincita es una ferviente hincha de Boca y de ahí sale su "amor" por los jugadores xeneizes. Sin ir más lejos, le había hecho una propuesta "hot" a Pavón, luego de que en el Elo Podcast, le pidieran a la joven que le deje un mensaje de aliento al delantero del conjunto de la Ribera. "¿Le gustará a Pavón?", preguntó junto a una foto subida de tono, donde la puede ver con el torso completamente desnudo.