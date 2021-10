"Ubicate en la palmera": Mica Tinelli cruzó a una actriz porno que intentó conquistar a Lisandro López

El nombre "Jazpincita" cobró gran popularidad en las redes sociales, sobre todo en Twitter, luego de que se viralizaran algunas conversaciones que mantuvo la actriz porno que trabaja en "Only Fans" con dos jugadores de Boca: Lisandro López y Cristian Pavón. La joven 20 años comenzó a ganar adeptos en los últimos días, tras la entrevista que le brindó al polémico "Elo Podcast", cuyas entrevistas están en boca de todos debido a que sus picantes y explícitas preguntas.

Su nombre real es Jazmín Azul y es oriunda de Buenos Aires. Durante la entrevista subida de tono que realizó días atrás, reveló que es actriz porno en "Only Fans", la plataforma que le permite a los creadores de contenido recibir dinero de sus "fans" a través de una suscripción mensual, pago único o pago por visión. Actualmente acumula más de 150 mil seguidores en Instagram y más de 120 mil usuarios en Twitter, pero este número crece día a día gracias a su inesperada popularidad.

De hecho, Jazpincita fue tendencia en las últimas horas después de que revelara que Micaela Tinelli, la hija de Marcelo Hugo y actual pareja del Licha López, le escribió para insultarla y amenazarla. ¿La razón? En palabras de la actriz XXX, la diseñadora está molesta porque ella quiere tener relaciones sexuales con el defensor Xeneize. "Che, hermana, ubicate en la palmera”, le escribió la hija del conductor de ShowMatch dando comienzo a un insólito ida y vuelta.

Claro está, Jazmín aprovechó la fama de Mica para tener algunos minutos más de fama y compartió el intercambio de mensajes entre ambas. “A vos también te espero en la cama, bombón. Hagamos un trío”, redobló la apuesta la actriz porno y la hermana de Cande la tildó de “gansa”. "Las pibas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien”, manifestó la diseñadora, intentando dar por terminada la charla que ella misma inició.

Pero Jazpincita, retrucó: : “¿Una Tinelli me lo viene a decir a mi? Por favor, me río sola”. “Sí. A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba”, le advirtió Mica, a lo que la usuaria de "Only Fans" agregó: “¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No”. La última palabra la tuvo Mica Tinelli, quien concluyó: “No, pero te haces la canchera”.

Lo cierto es que Jazmín aprovechó esta movida para compartir capturas del ida y vuelta que mantuvo con la hija del conductor de Trece con el siguiente mensaje: “Mica Tinelli me bardea porque me quiero cog... al novio Licha López. Yo solo quería darle suerte a Boca”. Esto provocó que varios internautas en las redes sociales salgan en defensa de la diseñadora. “Ahora me escribe medio planeta porque la mina sube mis mensajes”, escribió Mica en Twitter.

Además de trabajar generando contenido para adultos, Jazpincita es una ferviente hincha de Boca y de ahí sale su "amor" por los jugadores xeneizes. Sin ir más lejos, le había hecho una propuesta "hot" a Pavón, luego de que en el Elo Podcast, le pidieran a la joven que le deje un mensaje de aliento al delantero del conjunto de la Ribera. "¿Le gustará a Pavón?", preguntó junto a una foto subida de tono, donde la puede ver con el torso completamente desnudo.

Durante el podcast, la joven de 20 años se dirigió directamente al futbolista y le dijo: "Cristian, estamos muy tristes por haber perdido, pero venite a casa que yo que soy una actriz porno, te voy a enseñar lo que es una buena cog...". Lo llamativo es que el ex jugador de la Selección Argentina no dudó en mandarle un mensaje privado a través de Instagram y, como no podía ser de otra manera, fue escrachado por la actriz. "¿Y el polvo?" fue el mensaje de Pavón.