Un acosador suelto: el capítulo de "Casados con hijos" por el cual Érica Rivas se opone a firmar

¿Por qué Érica Rivas todavía no dio precisiones sobre si será parte o no del electo de la versión teatral de Casados con Hijos? Su ex compañera de electo y actual jurado del Bailando, Florencia Peña, dio más precisiones al respecto y hasta mencionó el que fue uno de los capítulos que tomó la actriz para remarcar su negativa, por ahora, hasta ver el tono del guión.

Lee más | Casados con Hijos en el Gran Rex: la foto de confirmación y las dudas sobre la presencia de Érica Rivas

El capítulo en cuestión es “La ventana indiscreta” que forma parte de la primera temporada de la sitcom que se emitió entre 2005 y 2006. Allí un “mirón” se dedicaba a espiar a las mujeres del barrio en donde viven los Argento; sin embargo “Moni” (el personaje personificado por Peña) no había sido víctima del mirón cuando el resto de las mujeres de la zona, que ya por lo menos habían sido espiadas dos veces.

El capítulo de la discordia

Eso generó que Moni se obsesionara con el mirón, al punto de desnudarse en el balcón de la casa. Para intentar terminar con ese problema, su marido Pepe (Guillermo Francella) se hace pasar por el mirón, pero termina linchado por las vecinas de barrio. Cuando regresa a su casa del hospital en donde estuvo internado, Moni le confiesa que en su ausencia el mirón finalmente la espió.

"Creo que el hombre también está tomando una postura de entender que hay cosas de las que tampoco se puede seguir riendo así que estamos todos en la misma sintonía. Va a haber una mirada más crítica sobre ciertas cosas pero no va a haber muchos cambios, para la gente va a seguir siendo 'Casados con hijos'", expresó la actriz al ser entrevistada por el programa Hay que ver.

"Tanto Érica como yo planteamos -que fue absolutamente escuchado- tener algunos cuidados respecto a que ya hay cosas de las que no nos podemos reír. Cambió el mundo y estamos con otra conciencia las mujeres (y hacia las mujeres)", agregó Peña quien sostuvo que en la versión actual de la obra no habrían chistes de ese tono y buscarán darle otra impronta. “Yo me la imagino a María Elena entrando hablando en lenguaje inclusivo, y con Pepe nos miramos como diciendo '¿Qué?'", bromeó.

El domingo uno de los productores de la obra posteo en su cuenta de Instagram la imagen oficial del inicio de los ensayos. Por ahora la única no confirmada es Rivas, ya que todo indicaría que Marcelo De Bellis se sumaría al elenco protagonizado por Peña, Francella y los hermanos Luisana y Dario Lopilato.