Un actor de la serie de Luis Miguel denunció que Diego Boneta le dio una paliza: “En el guion no había golpes”

La serie de Luis Miguel siguen causando polémicas. Esta vez, el actor español Martín Bello, quien en la ficción de Netflix interpretó a Tito, el tío del mexicano, aseguró que denunciará penalmente al actor Diego Boneta, luego de que lo agrediera durante las grabaciones realizadas en febrero de 2020.

Por ese motivo, el actor pedirá una compensación económica por los gastos médicos que cubrió debido a las secuelas por las lesiones, moretones y contracturas que le dejó el actor mexicano. En una nota con la revista Tv y novelas, Bello dijo: “Recibí los golpes durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”.

En ese sentido, el actor denunció que su personaje fue eliminado de la serie sin ninguna razón: “En la segunda parte de la historia, aparezco en el primer capítulo explicando lo que pasó con Marcela Basteri y, de repente, me cortaron el personaje porque se supone que yo continuaba en el proyecto”.



En diálogo con LAM, el actor aseguró: “Nadie me avisó nada. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión entre los actores para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta, como hicimos con Oscar Jaenada en la primera temporada”.

Y sumó que la escena debió grabarse más de 10 veces, sin dobles: “Yo noto que va fuerte, pero lo aguanto, pero empezamos a hacer tomas y en la primera me rompió una cadena que era de mi mamá, que había muerto unos meses antes. Ahí paré y dije: ‘me buscan la cadena y los anillos porque sino, no sigo’. Vi que la cosa se ponía fea”.

En tanto, en la nota con la revista, el actor detalló: “Cuando terminé la escena me fui a mi cámper. Al quitarme la ropa, me vi los moretones, fui a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico en la escena y no daban crédito a lo que había pasado”.

Y completó: “Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió eso yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso. Tuve que acudir al médico porque estoy mal, tengo un informe en el que se explican las secuelas que me pueden quedar. Me han estado haciendo un tratamiento agresivo en el cuello para curarme las lesiones”.

Tras las lesiones, el actor iniciará un juicio contra Netflix y contra Boneta: “Busco que se haga justicia y que no le vuela a pasar esto a ningún actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale. El comunicado que emitió la empresa productora es mentira, pues dicen que me han estado buscando, pero es falso. Yo reclamé por los gastos médicos y no me los querían pagar, tengo el mail de ellos negándose”.

En tanto, en la nota en El Trece, afirmó: “Los bofetones en la cara fueron idea del showrunner. No puede hacer eso. Además me lastimó la cabeza y eso provocó una lesión en el cuello. Es la más grave. Todavía estoy con tratamiento. Y estoy luchando porque no me quede un dolor crónico, ni la falta de movimiento en el brazo”.

Y finalizó: “Me han llegado a dar colores de cabeza que se me quedaba media cara dormida. Me dio mucho miedo, me asusté mucho. No sabía lo que estaba pasando. Tengo la copia de todos los análisis médicos que me hice para poder demostrar lo que he sufrido”.