Un amigo de Yao Cabrera contó cómo fue el accidente: “Estuvo entre siete y ocho horas inconsciente”

Luego de que Alejandro Cipolla, abogado de Yao Cabrera, informara que el influencer cayó de un tercer piso y que está internado en terapia intensiva, desde la cuenta oficial del youtuber emitieron un comunicado donde indicaron que “su estado es grave”. Sin embargo, su amigo Kevin Macri brindó detalles de lo sucedido y contó cómo evoluciona el mediático.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, el joven sostuvo que desde el entorno habían decidido no publicar nada porque muchas personas suelen poner en duda todo lo relacionado a Cabrera. “Esto fue real. Él estaba grabando un video arriba porque estábamos pintando la casa, se desvaneció y cayó. Estuvo entre siete y ocho horas inconsciente”, aseguró.

Asimismo, Kevin confirmó: “Cuando despertó, lo primero que preguntó fue si iba a poder pelear”, en relación a la disputa que tiene pendiente con el Chino Maidana. Por otro lado, explicó que como aún le están realizando estudios, no tuvieron un parte médico concreto, pero que todo indicaría que tiene una costilla del lado izquierdo fisurada. Además, confirmó que están expectantes a los resultados de los estudios neurológicos.

Por otro lado, Kevin, también controvertido influencer, contó que él no se encontraba en el lugar al momento del accidente y que se enteró de lo sucedido dos horas más tarde. “Yo no estaba en la casa, por lo que no puedo dar tantos detalles de la caída. Lo único que sé es que él estaba haciendo unos videos y que estaba pintando la casa con el papá”, señaló.

“No hay riesgo de muerte, pero está grave en cuanto a lesiones porque se cayó de mucha altura”, concluyó el amigo de Cabrera.